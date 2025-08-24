Wa e Ig Arya Daru de repente activos, la familia insta a la sede de la Policía Nacional a hacerse cargo del caso: ¡este misterio debe revelarse!

Yakarta, Viva – Misterio de la muerte diplomático Tiempo Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) RI, Arya Daru Pangayunan (39), todavía deja muchos signos de interrogación. En lugar de ser más brillante, este caso en realidad presenta nuevos hechos que confunden cada vez más al público y la familia.

En una conferencia de prensa el 29 de julio de 2025, la policía declaró que el teléfono celular personal de Arya, Samsung Galaxy S22 Ultra, desapareció misteriosamente. Sin embargo, la familia encontró irregularidades. La esposa del fallecido, Meta Ayu Puspitantri o conocido familiarmente Pita, dijo que se sorprendió cuando encontró que la cuenta de Instagram de Arya de repente parecía en línea, a pesar de que el esposo había muerto durante más de 40 días.

El abogado de familia, Nicholay Aprilindo, confirmó los hallazgos. «Recibimos un informe de la familia de que la cuenta de Instagram tardía recientemente parece activo», dijo que dijo de TVONENEWSDomingo 24 de agosto de 2025.

Wa todavía dobla dos

No solo Instagram, las irregularidades también surgieron de Whatsapp Arya. El hermano del fallecido, Meta Ayu Thereskova, afirmó haber visto el último estado de la cuenta IG del hermano menor solo 7 minutos después de verificar.

Pita también intentó enviar un mensaje a través de WhatsApp al número Arya. Sorprendentemente, el mensaje era dos, lo que indicaba que el teléfono celular todavía estaba quemando y conectado a la red. «La familia de la esposa del fallecido también trató de enviar mensajes de WA y aún así verificar dos», dijo Nicholay.

PREGUNTA FAMILIA Sede de la policía Abajo

Esta irregularidad hace que la familia crea que la investigación policial no se ha completado. Consideraron que todavía había un gran misterio relacionado con la existencia del teléfono celular de Arya, así como con la causa de la muerte.

«Esperamos que la sede de la Policía Nacional pueda hacerse cargo de este caso para que realmente se revele brillantemente, sin ninguna tendencia», dijo Nicholay.

Anteriormente, Polda Metro Jaya admitió que hasta ahora no había logrado encontrar el teléfono celular de Arya. El director de la investigación penal general de la policía de Yakarta, el comisionado principal Pol Wira Satya Triputra, dijo que la última ubicación del teléfono celular se detectó en el centro comercial Grand Indonesia. Sin embargo, debido a que la condición del teléfono celular está muerto, el seguimiento no puede continuarse.

«El último teléfono móvil se detectó en condiciones de desactivación en Grand Indonesia. Si está apagado, es difícil rastrear», explicó Wira.

La cronología de una misteriosa muerte de la muerte

Arya Daru fue encontrada muerta en su sala de internado en el área de Menteng, Central Yakarta, el 8 de julio de 2025. Su cuerpo fue encontrado en una condición patética, con una cara cubierta de plástico y envuelto alrededor. cinta adhesiva amarillo. Esta condición había desencadenado la especulación de presunto asesinato.

Sin embargo, los resultados de la investigación policial dijeron que no hubo participación de otros. La policía concluyó que Arya murió de suicidio. Aun así, la policía enfatizó que este caso no se había cerrado, y todavía estaba abierto a nuevas pruebas que pudieran surgir.