WA Contact Center Whoosh cambió desde el 18 de agosto de 2025, tenga en cuenta el número

Yakarta, Viva – Gerente General (GM) Secretario Corporativo de PT KCIC, EVA Chairunisa, anunció cambios en el número de número de Centro de contacto de WhatsApp Homicidio que entrará en vigor el 18 de agosto de 2025, con el nuevo número 0811-8888-111.

El último número de Whoosh Whoosh WHA Contact Center también está completando servicio Otros clientes de Whoosh, a quienes se puede acceder a través del servicio al cliente en la estación, teléfono 150909, envíe un correo electrónico a cs@kcic.co.id y a través de DM a Instagram @keretacepat_id.

Eva explicó que el cambio en el número de Centro de contacto Whoosh Whoosh WA es un paso estratégico de KCIC, para proporcionar mejores servicios al para Pasajeros de whoosh requerido información o quiere transmitir información sobre los servicios de Whoosh.

«Con este nuevo número de WhatsApp, se espera que el servicio del centro de contacto sea más receptivo al responder varias necesidades de pasajeros, de modo que la experiencia de usar Whoosh se vuelve más cómoda y satisfactoria», dijo Eva en su declaración, miércoles 13 de agosto de 2025.

Whoosh Whoosh Whoatsapp Contact Center Service opera todos los días de 05.00 a 23.00 WIB. Este sistema está equipado con funciones de chatbot para acelerar el acceso a la información, con respecto a los procedimientos de cancelación de boletos, los horarios de cambio, las horas de funcionamiento de Whoosh y los trenes de alimentación, así como varias otras información general.

Para necesidades de servicio más detalladas, los pasajeros pueden solicitar que se conecten directamente con 21 oficiales profesionales que están listos para ayudar.

Durante este tiempo, todos los canales de servicio al cliente de KCIC reciben un total de más de 15 mil interacciones por mes, con un promedio de 513 interacciones por día, y el tiempo para resolver la aplicación promedio es de solo siete minutos.

«Las preguntas más frecuentes incluyen el proceso de cambiar los horarios de viaje, las cancelaciones, la información sobre los elementos detrás», dijo Eva.

Este servicio de WhatsApp Contact Center es una forma del compromiso de KCIC de estar siempre cerca de los pasajeros, y facilitarles la información necesaria rápidamente.

«A través de este canal, KCIC quiere asegurarse de que los pasajeros puedan experimentar prácticas, modernas y de acuerdo con sus necesidades», dijo.