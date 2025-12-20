VW dejará de vender ID Buzz

Nueva York, VIVA – volkswagen Zumbido de identificación Se predijo que sería un símbolo del resurgimiento del espíritu clásico de VW en la era de los vehículos eléctricos. Sin embargo, después de años de anticipación, se rumorea que la camioneta eléctrica dejará de venderse temporalmente, al menos para el año modelo 2026.

Este problema surgió después de que varios distribuidores en los Estados Unidos comenzaran a informar a los consumidores que el ID Buzz no estaría disponible el próximo año. Esta información generó especulaciones de que Volkswagen estaba «poniendo a dormir» uno de sus productos eléctricos más emblemáticos.

Volkswagen finalmente tomó la palabra para aclarar la noticia que circula. Adaptado VIVA Automotriz De Carscoops, el sábado 20 de diciembre de 2025, el fabricante alemán confirmó que ha decidido no continuar con la producción del ID Buzz para el año modelo 2026 específicamente para el mercado estadounidense.

Se dice que esta decisión se tomó después de una evaluación exhaustiva de las condiciones actuales del mercado de vehículos eléctricos. Volkswagen cree que es necesario ajustar su estrategia en medio de la actual dinámica de la demanda y los desafíos de la industria.

Sin embargo, VW enfatizó que el ID Buzz no se suspenderá permanentemente. Este modelo se mantiene posicionado como un producto halo que juega un papel importante en el mantenimiento de la imagen y la identidad de marca de Volkswagen en la era de la electrificación.

Volkswagen también dijo que está preparando un período de transición hacia el año modelo 2027. El enfoque actual de la compañía es optimizar las ventas del stock existente y al mismo tiempo mantener el rendimiento minorista hasta el final del año modelo 2025.

Sin embargo, VW no ha revelado detalles sobre los cambios que se aplicarán a la versión 2027 del ID Buzz. Esta falta de claridad plantea la cuestión de si este modelo volverá con el mismo enfoque o se someterá a una revisión importante.

Este paso no puede separarse del mercado mundial de vehículos eléctricos, que actualmente se está desacelerando. Los cambios regulatorios, la reducción de los incentivos fiscales y los altos precios de venta están haciendo que muchos fabricantes revisen sus carteras de vehículos eléctricos.

En el caso de ID Buzz, el factor precio es lo más destacado. Se considera que este coche se ha desviado del carácter del legendario VW Bus, que antes se consideraba sencillo, asequible y de fácil acceso para varios grupos.

En este momento, el ID Buzz no ha sido eliminado oficialmente de la lista de productos de Volkswagen en los Estados Unidos. Sin embargo, la ausencia de un modelo 2026 significa que el futuro de esta icónica furgoneta eléctrica depende de cómo VW inventa una estrategia de regreso en 2027.