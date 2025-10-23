Vuelos cancelados y ‘mega huelga’ interrumpida por vientos peligrosos que azotan Nueva Zelanda







Amplias zonas de Nueva Zelanda se vieron azotadas el jueves por vientos peligrosos por segunda vez en una semana, con poderosas ráfagas que obligaron a cancelar cientos de actividades. vueloscortes de energía generalizados y cierres de escuelas, informó la agencia de noticias AP.

Los vientos más fuertes azotaron la parte baja de la Isla Norte, donde se encuentra la capital, Wellington, y partes de la Isla Sur, incluida Christchurch, lo que llevó al meteorólogo nacional MetService a emitir raras advertencias de viento «rojas», su nivel de alerta más alto, para múltiples regiones.

Si bien no se reportaron muertes ni heridos graves, las autoridades dijeron que la situación era grave. A principios de semana, un hombre de Wellington murió al caer la rama de un árbol cuando otro sistema de tormentas arrasó el país, informó AP.

La tormenta también interrumpió las manifestaciones previstas por los trabajadores de la salud y la educación, parte de lo que se esperaba fuera la huelga industrial más grande de Nueva Zelanda en décadas. Más de 1 lakh de trabajadores, representados por cuatro sindicatos importantes, abandonaron sus trabajos durante cuatro horas después de conversaciones con el gobierno Los salarios excesivos y las condiciones de trabajo colapsaron.

Caos en el transporte porque los vientos alcanzan los 230 km/h

Más de 200 vuelos en Nueva Zelanda fueron cancelados el jueves, ya que partes del país experimentaron vientos de 140 a 160 km/h (87 a 100 mph), con ráfagas en algunas partes remotas de la Isla Sur que alcanzaron los 230 km/h (143 mph), informó AP.

Decenas de miles de hogares perdidos fuerzamientras que los árboles caídos y los escombros causaron grandes daños: arrancaron techos e incluso derribaron contenedores de transporte en el puerto de Dunedin. Se cerraron varias carreteras y las inundaciones en la costa oeste de la Isla Sur cortaron el acceso a algunas comunidades.

Las manifestaciones de la ‘mega huelga’ se ven afectadas por el clima

El mal tiempo obligó a cancelar varias manifestaciones de huelga planificadas por maestros, médicos y enfermeras, aunque los líderes sindicales confirmaron que los trabajadores seguían en huelga incluso cuando las manifestaciones fueron canceladas.

Miles de personas todavía marcharon en Auckland y Hamilton, mientras que se llevaron a cabo manifestaciones más pequeñas en ciudades menos afectadas por la tormenta.

hospitales y los departamentos de emergencia permanecieron abiertos, pero la agencia nacional de salud instó al público a buscar ayuda médica sólo en caso de emergencia. En Nelson, el personal médico volvió a trabajar temporalmente después de que los fuertes vientos cortaran el suministro eléctrico en el hospital local.

Los ministros del gobierno de coalición de centro-derecha de Nueva Zelanda criticaron la huelga por considerarla “motivada políticamente”. Sin embargo, los dirigentes sindicales rechazaron la afirmación, afirmando que acciones similares también habían tenido lugar durante el anterior gobierno de centroizquierda.

Alrededor de la mitad de los trabajadores en huelga eran profesores, mientras que otros incluían doctoresdentistas, enfermeras, trabajadores sociales y profesionales de la salud afines. Sus demandas clave incluían mejores salarios, mejores niveles de personal y condiciones de trabajo más seguras.

La huelga se produce en medio de fuertes recortes en el gasto gubernamental y un aumento de la emigración de neozelandeses, en particular profesionales médicos que se mudan a Australia, donde los salarios son más altos y los costos de vida más bajos.

Se espera que los vientos amainen el viernes

El jueves por la noche, varias carreteras importantes permanecían cerradas y los residentes de algunas partes de la Isla Sur estaban en alerta por posibles inundaciones de los ríos. Las autoridades dijeron que se esperaba que los vientos amainaran el viernes, pero instaron a los viajeros a tener precaución.

Fuego y las prohibiciones de fuegos artificiales seguían vigentes en gran parte del país, ya que los fuertes vientos habían avivado los incendios forestales durante las dos tormentas de esta semana. Los bomberos todavía luchaban por contener varios incendios el jueves por la noche.

Los meteorólogos señalaron que la latitud sur de Nueva Zelanda y el terreno montañoso a menudo se combinan para producir fenómenos meteorológicos extremos durante todo el año.

