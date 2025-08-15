Vuelos cancelados como Air Canada Brazes para posible paro laboral







Air Canada Comenzó a cancelar vuelos el jueves antes de un posible paro laboral por azafatas que podrían afectar a cientos de miles de viajeros. Un cierre completo de la aerolínea más grande del país amenaza con impactar a unas 1,30,000 personas por día. El sindicato que representa a alrededor de 10,000 asistentes de vuelo de Air Canada emitió un aviso de huelga de 72 horas el miércoles. En respuesta, la aerolínea emitió un aviso de bloqueo.

Mark Nasr, director de operaciones de Air Canada, dijo que la aerolínea ha comenzado una suspensión gradual de las operaciones de Air Canada y Air Canada Rouge. `Todos los vuelos se detendrán el sábado temprano en la mañana ‘, dijo. NASR dijo que este enfoque ayudará a facilitar un reinicio ordenado `que en las mejores circunstancias tomará una semana completa para completarse.

Dijo que un primer conjunto de cancelaciones que involucran varias docenas de vuelos afectarán los vuelos en el extranjero de larga duración que debían partir el jueves por la noche. `Mañana por la noche esperamos tener vuelos cancelados Afectando a más de 1,00,000 clientes, dijo Nasr. `Para cuando llegamos a la 1 de la mañana del sábado, estaremos completamente castigados ‘.

Dijo que una base afectará a 25,000 canadienses al día en el extranjero que pueden quedarse varados. Esperan que se cancelen 500 vuelos a fines del viernes. Dijo que los clientes cuyos vuelos se cancelan serán elegibles para un reembolso completo, y también ha hecho arreglos con otros transportistas canadienses y extranjeros para proporcionar opciones de viaje alternativas «en la medida posible».

Arielle Meloul-Wechsler, jefa de recursos humanos de Air Canada, dijo que su última oferta incluye un aumento del 38 por ciento en la compensación total, incluidos beneficios y pensiones durante cuatro años. El sindicato ha dicho que sus principales puntos de conflicto giran en torno a lo que llama a los salarios de vuelo ‘`salarios de la pobreza’ y la mano de obra no remunerada cuando los aviones no están en el aire.

Algunas azafatas en la conferencia de prensa de la aerolínea el jueves detuvieron letreros que decían ‘El trabajo no remunerado no voló’ y ‘salarios de la pobreza = uncánadiense. Montreal Para el sindicato, dijo que cree que la aerolínea cuenta con el gobierno para intervenir. Stea dijo que quieren un contrato justo y equitativo.

`Todavía hay tiempo. Estoy seguro de que si nos sentamos y hablamos, podríamos llegar a un acuerdo «, dijo. El sindicato rechazó una propuesta de la aerolínea para ingresar a un proceso de arbitraje vinculante, diciendo que prefiere negociar un acuerdo que sus miembros puedan votar. Meloul-Wechsler dijo que han llegado a un punto muerto pero que todavía están disponibles para conversaciones y arbitraje consensual.

Ella dijo que si no llegó un acuerdo, las ‘interrupciones muy graves’ resultantes llevarían a la compañía a considerar pedir intervención gubernamental. La ministra federal de empleos, Patty Hajdu, dijo que le pidió al sindicato que respondiera a la solicitud de arbitraje de la aerolínea. Instó a ambas partes a llegar a un acuerdo de forma independiente, diciendo que cree que los acuerdos se hacen mejor en la mesa de negociación.

La escalada en las negociaciones se produce casi un año después de que Air Canada evitó una posible huelga de sus pilotos en septiembre de 2024 que también amenazó un cierre. Sin embargo, se llegó a un acuerdo contractual antes de que la Unión de Pilotos pudiera emitir un aviso de huelga de 72 horas. Esos pilotos ahora dicen que apoyan a sus colegas en su lucha por un nuevo contrato.

`Estamos en contra de la intervención del gobierno y solicitamos que se respeten los derechos de negociación colectiva de Air Canada.

