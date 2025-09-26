Vuelo índigo desde Mumbai se desvió a Vijayawada debido al mal tiempo en Hyderabad







Vuelo índigo 6E 6148, que operaba de Mumbai a Hyderabad, fue desviado a Vijayawada el jueves debido a las condiciones climáticas adversas en el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi.

La aerolínea publicó un aviso en X, afirmando que las fuertes lluvias en Hyderabad no solo han afectado a los cielos, sino que también condujeron a un tráfico inusualmente denso en las carreteras de la ciudad. Se aconsejó a los pasajeros que permitieran tiempo de viaje adicional al aeropuerto y verificaran el estado de su vuelo a través de la aplicación o sitio web de la aerolínea.

Asesoramiento de viaje La lluvia ha disminuido más que solo los cielos, caminos a través de #Hyderabad están experimentando un tráfico más pesado de lo habitual. Si se dirige al aeropuerto, le recomendamos que se active un poco antes de lo habitual. 📲 Consulte el estado de su vuelo en nuestra aplicación o … – Indigo (@Indigo6e) 26 de septiembre de 2025

«Nuestros equipos están haciendo todo lo posible para mantener su viaje en movimiento lo más bien posible y están aquí para ayudarlo a cada paso», el asesoramiento Lea, instando a los viajeros a ejercer paciencia y deseándoles viajes seguros.

Anteriormente, un vuelo índigo Kanpur-Delhi se retrasó tres horas después de que una rata fue vista dentro del avión. El roedor inesperado creó pánico entre los pasajeros y la tripulación, lo que finalmente condujo al retraso prolongado.

El sorprendente incidente tuvo lugar el 21 de septiembre, cuando el vuelo de índigo aterrizó en Aeropuerto de Kanpur alrededor de las 2:10 pm. El vuelo de Delhi-Kanpur estaba obligado a regresar a Delhi justo antes de que la rata fuera vista dentro del avión por uno de los tripulantes de la cabina.

Según los informes, los 172 pasajeros que abordaron el avión fueron desembarcados. El personal técnico presente y los miembros de la tripulación en el aeropuerto de Kanpur se hicieron cargo de la situación. El funcionario agregó además que la rata fue encontrada después de tres horas dentro del avión.

El vuelo Kanpur-Delhi, que se suponía que partiría a las 2:55 pm, partió a las 6:04 p.m., marcando un retraso significativo de alrededor de tres horas.

Sin embargo, Indigo Airlines no emitió ninguna declaración sobre el incidente que tuvo lugar en el aeropuerto de Kanpur.

En otro escenario, un vuelo de índigo desde Mumbai A Phuket a principios del 19 de septiembre fue desviado a Chennai el viernes después de que se detectó una amenaza de seguridad a bordo, dijo la aerolínea en un comunicado oficial.

El vuelo 6E 1089, que despegó de Mumbai, se dirigía a Phuket en Tailandia cuando surgió el problema. Siguiendo los protocolos de seguridad estándar, la tripulación alertó inmediatamente a los funcionarios relevantes, y el vuelo fue desviado a Chennai por controles de seguridad de precaución.

Todos los pasajeros fueron desembarcados de forma segura en Chennaidonde la aeronave estaba experimentando inspecciones de seguridad por la Fuerza Central de Seguridad Industrial (CISF) y la Policía.









