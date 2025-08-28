Vuelo de Surat-Dubai de Indigo para desviar a Ahmedabad después de un fallo técnico







Un dubai atado Índigo El vuelo de Surat con alrededor de 150 pasajeros a bordo fue desviado a Ahmedabad en Gujarat debido a un problema técnico en el aire el jueves, dijo un funcionario del aeropuerto, informó el PTI.

El vuelo, que despegó del aeropuerto de Surat alrededor de las 9.30 a.m., aterrizó con seguridad en el aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel International (SVPI) en Ahmedabad alrededor de las 11 de la mañana después de que fue desviado, dijo el funcionario.

Indigo luego organizó otro vuelo para el pasajerosdijo.

«Debido a algunos problemas técnicos en el aire, el vuelo de Surat-Dubai Indigo fue desviado a Ahmedabad. Aterrizó de manera segura en el aeropuerto alrededor de las 11.40 a.m. con casi 150 pasajeros. No fue un aterrizaje de emergencia», dijo el funcionario del aeropuerto de la SVPI, según el PTI.

«Indigo organizó otro aeronave para los pasajeros. Ese vuelo despegó para Dubai alrededor de las 1.45 pm. El avión que fue desviado y aterrizado aquí ahora está siendo inspeccionado por ingenieros de aviones «, agregó.

Se esperan más detalles.

(con entradas PTI)





Fuente