Vuelo de Spicejet con destino a Katmandú retrasado en el aeropuerto de Delhi







Más de 100 pasajeros en un vuelo de SpiceJet con destino a Katmandú enfrentaron graves inconvenientes en el aeropuerto de Delhi el jueves por la mañana después de que el avión desarrolló una falla técnica, forzando un retorno de emergencia y deplanta, informó el ANI.

Protestas de Nepal Gen Z Eso comenzó a principios de esta semana continuó el jueves.

Según un periodista de video de ANI, que estaba a bordo, SpiceJet Flight SG41 originalmente estaba programado para partir a las 8:10 a.m., pero se retrasó por primera vez a las 9:30 a.m.

Después de abordar, el avión se impartió brevemente en la pista sin ninguna actualización de la tripulación. Durante este tiempo, los pasajeros estuvieron atrapados dentro de la cabina durante más de una hora, durando aire acondicionado no funcional, informó el ANI.

Finalmente, el avión regresó a la bahía de estacionamiento, donde se les dijo a los pasajeros que un problema técnico había causado la demora. Luego se les pidió que desembarcaran y se les hizo esperar en un autobús cerca del área de estacionamiento, dijo el periodista.

En un comunicado, SpiceJet confirmó que el retraso fue causado por un inconveniente técnico y que los esfuerzos estaban en marcha para resolver el problema. Se esperan más detalles, según el ANI.

La interrupción se produce solo días después Spicebet canceló todos los vuelos de Katmandú programados para el 10 de septiembre después de los disturbios en Nepal.

En un aviso de viaje compartido en la plataforma de redes sociales X, la aerolínea declaró: «Debido a la situación prevaleciente en Katmandú, nuestros vuelos hacia/desde Katmandú están cancelados para el 10 de septiembre de 25. La información se comunicará a todos los pasajeros a través de SMS/correo electrónico en sus datos de contacto registrados».

Se aconsejó a los pasajeros que contactaran a la línea de ayuda del cliente 24/7 o usen el portal en línea de la aerolínea para reembolsar o reembolsos.

Las cancelaciones y los retrasos se producen en medio de los disturbios políticos crecientes en Nepal, donde al menos 31 personas han muerto y cientos han resultado heridos en violentas protestas dirigidas por jóvenes por la corrupción y una controvertida prohibición de las redes sociales.

Solo el lunes, 19 manifestantes murieron y casi 500 resultaron heridos en enfrentamientos cerca del parlamento federal de Katmandú y otros lugares importantes, según el Himalaya Times.

Aunque el gobierno levantó la prohibición de las redes sociales el lunes por la noche. protestas Estalló horas después, con manifestantes acusando al gobierno de la corrupción en curso y la supresión de mano dura.

(con entradas ANI)





Fuente