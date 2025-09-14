Vuelo de Indigo de Lucknow a Delhi enfrenta problemas técnicos, pasajeros seguros







Indigo Flight 6E-2111, que funciona de Lucknow a Delhi El domingo, experimentó un enganche técnico justo antes del despegue y fue llevado de regreso a la bahía, dijeron las fuentes.

Después del inconveniente técnico, como medida de precaución, el avión fue devuelto a la bahía, y todos los pasajeros fueron desembarcados de manera segura. Posteriormente, la aerolínea organizó otro avión para garantizar que los pasajeros pudieran continuar su viaje a Delhi.

Anteriormente, más de 100 pasajeros en un vuelo de SpiceJet con destino a Katmandú enfrentaron grandes inconvenientes en el aeropuerto de Delhi el jueves por la mañana después de que el avión desarrolló un enganche técnico, obligándolos a agotarse.

Según el periodista de video de Ani, que estaba a bordo, Spicebet El vuelo SG41 estaba programado para partir a las 8:10 a.m., pero se retrasó por primera vez a las 9:30 a.m. La aeronave se convirtió brevemente en la pista sin ninguna comunicación de la tripulación. Al mismo tiempo, los pasajeros sufrieron aire acondicionado no funcional dentro de la cabina y estuvieron sentados en el avión durante más de una hora.

Finalmente, el avión fue devuelto a la bahía de estacionamiento, donde la tripulación citó un «problema técnico» como la causa de la demora. Luego se pidió a los pasajeros que se desanimaron y se les hizo esperar en un autobús cerca del área de estacionamiento, dijo el periodista de video.

Según la aerolínea, la aeronave experimentó un enganche técnico, causando la demora. La aerolínea está tratando de resolver el problema.

Más temprano, Índigo También anunció la reanudación de sus operaciones programadas a Katmandú, junto con vuelos especiales de socorro destinados a ayudar a los pasajeros varados.

En un aviso oficial de viajes, Indigo dijo que a partir del 11 de septiembre, operará cuatro vuelos diarios programados hacia y desde Katmandú.

Además, la aerolínea planea operar dos vuelos especiales de socorro el mismo día, sujeto a autorizaciones regulatorias. Estos vuelos se ofrecerán a tarifas especiales para garantizar que los pasajeros puedan regresar a casa con facilidad.

«En estos tiempos extraordinarios en Katmandú, nuestra prioridad es reunirlo con sus seres queridos. A partir del 11 de septiembre, Indigo reanudará 04 vuelos programados diarios desde y hacia partir y desde Katmandú. Además, sujeto a las aprobaciones regulatorias, dos vuelos especiales de socorro funcionarán el mismo día, dedicados a llevar a nuestros clientes a casa de manera segura «, dijo la aerolínea en un comunicado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente