Vuelo de Air India desviado a Jaipur por emergencia médica







Un vuelo de Air India procedente de la capital nacional con destino a Vijayawada fue desviado a Jaipur debido a una emergencia médica el lunes por la mañana, según una fuente.

La fuente dijo que un pasajero anciano se sintió mal a bordo del vuelo AI2517, tras lo cual el vuelo fue desviado a Jaipur, donde el pasajero fue desembarcado y llevado al hospital.

No se pudieron determinar detalles sobre el número de pasajeros en el vuelo.

No hubo comentarios oficiales de Air India.

Información disponible con vuelo El sitio web de seguimiento Flightradar24.com mostró que el vuelo fue operado con un avión A320.

