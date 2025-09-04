Vuelo de Air India con destino a Bengaluru a cancelado después de la huelga de aves







Un bengaluru Agua india Express Flight fue cancelado el jueves después de que sufrió un golpe de aves en el aeropuerto aquí, dijo un funcionario de la aerolínea, informó el PTI.

Un águila golpeó la nariz del avión mientras rodaba en la pista para despegar, dijo.

Como resultado, la aerolínea tuvo que cancelar el vuelo y hacer arreglos alternativos para los 90 pasajeros a bordo.

«La huelga de aves ocurrió antes del despegue. Ocurrió cuando el avión estaba rodando en la pista», dijo el funcionario a PTI.

En una declaración oficial, Air India Express dijo: «El avión asignado para operar el vuelo de Vijayawada-Bengaluru experimentó una presunta huelga de aves en el aeropuerto de Vijayawada, lo que lleva a la cancelación del servicio. Lamentamos las molestias causadas por circunstancias más allá del control de la aerolínea».

A todos los pasajeros afectados se les ha ofrecido opciones, incluida la reprogramación de cortesía o la cancelación con un reembolso completo, agregó, según el PTI.

Air India Flight AI2913 regresa a Delhi después de la advertencia de incendio del motor

En otro incidente, la semana pasada, un vuelo de Air India que operaba de Delhi a Indore se había visto obligado el sábado a regresar a Delhi poco después del despegue.

El vuelo regresó a la capital nacional después de una indicación de incendio en uno de sus motores, confirmó la aerolínea.

Vuelo AI2913 Partido de Delhi. Mientras iba de Delhi a Indore, la tripulación de la cabina recibió una advertencia de incendio para el motor correcto. Después de seguir los procedimientos operativos estándar, los pilotos cerraron el motor afectado e iniciaron un regreso a Delhi, el ANI había informado anteriormente.

Al abordar el problema relacionado, Air India emitió una declaración que destacó que `Vuelo AI2913, que opera de Delhi a Indore el 31 de agosto, se retiró a Delhi poco después del despegue, ya que la tripulación de la cabina recibió una indicación de incendio por el motor correcto. Después del procedimiento estándar, la tripulación de la cabina eligió cerrar el motor y regresó a Delhi, donde el vuelo aterrizó de manera segura ”, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Destacando que el incidente no causó un gran pánico entre los viajeros, el portavoz del aerolínea Dijo que «el avión se ha basado en la inspección, y los pasajeros están siendo transferidos a un avión alternativo que operará el vuelo a Indore en breve. El regulador ha sido debidamente informado del incidente», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas PTI y ANI)

