Vuelo cancelado, queja en silencio: los pasajeros de Guwahati citan el caos de IndiGo







Las continuas interrupciones de vuelos a nivel nacional de IndiGo han dejado a los pasajeros en el Lokpriya Gopinath Bordoloi International de Guwahati. Aeropuerto luchando con cancelaciones, consultas sin respuesta y crecientes gastos de viaje el lunes.

Una pasajera visiblemente angustiada dijo a ANI que había estado varada durante días sin claridad ni asistencia por parte de la aerolínea, lo que pone de relieve la creciente frustración entre los viajeros.

La viajera, que había volado de Jaipur a Guwahati, dijo que su vuelo de regreso programado para el 5 de diciembre a las 5:55 p. m. fue cancelado abruptamente, lo que provocó el caos en el aeropuerto. «Venía de Jaipur y tenía un billete de regreso para el 5 de diciembre en un vuelo de IndiGo programado a las 17.55. Fue cancelado y hubo mucho caos en el aeropuerto, por lo que el personal cerró la ventana y regresamos», dijo.

Agregó que hizo repetidos intentos durante los siguientes tres días para reprogramar su boleto o comunicarse con el equipo de quejas de IndiGo, pero dijo que el servicio de atención al cliente no respondió. «Lo intenté durante 3 días, pero ni mi boleto fue reprogramado ni el número de contacto de quejas respondió», dijo, informó ANI.

«Finalmente reservamos un billete para aire india «Hace dos días, lo que nos costó 25.800 rupias», dijo el pasajero, añadiendo que todavía están esperando que IndiGo les reembolse la tarifa original. «Lo estamos intentando, pero aún no ha habido ningún reembolso», añadió.

Mientras tanto, los viajes aéreos en toda la India han sido un caos con interrupciones generalizadas en los vuelos de IndiGo el lunes, y los principales aeropuertos de todo el país informaron de grandes cancelaciones.

El aeropuerto de Ahmedabad informó 18 cancelaciones de IndiGo a las 8 a. m., incluidas nueve llegadas y nueve salidas. Sin embargo, las autoridades del aeropuerto confirmaron que las operaciones en la terminal y en la zona de operaciones se mantuvieron sin problemas y que se estaba gestionando la facilitación de pasajeros. 21 vuelos de IndiGo operaron durante este período, incluidas siete llegadas y 14 salidas.

En el Aeropuerto Internacional Kempegowda (KIAL) de Bengaluru, se cancelaron un total de 127 vuelos de IndiGo, con 65 llegadas y 62 salidas afectadas.

Hyderabad Rajiv Gandhi El Aeropuerto Internacional (RGIA) también sufrió un severo impacto, con 77 vuelos de IndiGo interrumpidos hasta hoy, incluidas 38 llegadas y 39 salidas canceladas, según las autoridades del aeropuerto, informó ANI.

Además, el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (IGI) de Delhi registró hoy el mayor número de cancelaciones hasta el momento, con 75 salidas y 59 llegadas, 134 vuelos en total, cancelados.

Las interrupciones a gran escala llevaron al aeropuerto de Delhi a emitir un aviso instando a los pasajeros a verificar el estado de su último vuelo antes de partir hacia el aeropuerto.

Mientras tanto, los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Chennai, el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) de Mumbai y el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel de Gujarat en Ahmedabad, el Aeropuerto Internacional Lokpriya Gopinath Bordoloi de Assam quedaron varados en las áreas terminales mientras esperaban actualizaciones sobre sus vuelos.

El aeropuerto internacional de Jaipur también informó múltiples Cancelaciones de IndiGoincluidos vuelos a Hyderabad, Chennai y Delhi. Sin embargo, las autoridades del aeropuerto confirmaron que la situación se mantuvo en calma y no se reportaron problemas importantes entre los pasajeros a pesar de las cancelaciones.

