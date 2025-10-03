VR46 Asegúrese de que Francesco Bagnaia Jajal GP24 en la prueba de Misano

Viernes 3 de octubre de 2025 – 18:00 Wib
VIVA – Tim VR46 Correr a través del gerente, Alesio «Uccio» Salucci, confirmó que Francesco Bagnaia Había intentado Ducati Desmosedici GP24 propiedad de su equipo en una sesión de juicio oficial en Misano.
Esto fortalece la especulación previa de que el rendimiento de Bagnaia ha aumentado después de usar motor el.
Bagnaia usa el motor Franco Morbidelli
Según Salucci, la moto utilizada por Bagnaia en la prueba de Misano fue el GP24 de Franco Morbidelli. Ducati le pidió a VR46 que prestara la moto por un día. Después de completar la prueba del lunes, el motor se devuelve inmediatamente al garaje VR46 y ya no es utilizado por Bagnaia.
«Bueno, tratamos de hacerlo. Ducati le pide algo a nuestro equipo. Somos una familia. La familia de Ducati. La familia VR46. E intentamos ayudarlo un poco el lunes en Misano», explicó Salucci, citado por Viva del accidente el viernes 3 de octubre de 2025.
Antecedentes de rumores en Paddock
Desde la serie japonesa, se sospechaba que Bagnaia parecía más rápido porque usaba varios componentes antiguos del GP24 combinados con el motor GP25. Esta especulación se fortaleció después de que Bagnaia parecía dominante en Motegi, ganó dos victorias y posiciones en la pole.
Muchos observadores dicen que la combinación ofrece una mejor confianza en sí mismo, especialmente después de tener dificultades con la configuración pura de GP25.
El rendimiento aumentó después de la prueba de Misano
La prueba de Misano demostró ser un punto de inflexión. Bagnaia dijo que realmente probó varios componentes del pasado, lo que la hizo sentir más cómoda en la moto. Aunque era reacio a confirmar directamente que la moto utilizada era GP24 VR46, su rendimiento en Japón mostró resultados significativos.
«En Misano, redescubrí la confianza al intentar algunas cosas viejas que habían funcionado para mí. Eso ayudó mucho», dijo Bagnaia.
Estrategia técnica de Ducati
Ducati es conocido como un equipo con una fuerte profundidad técnica. LENDS La moto GP24 para Bagnaia se considera un paso estratégico para garantizar que el campeón defensor siga siendo competitivo.
Sin embargo, regulación Motogp Limitar el reemplazo principal del motor, para que Ducati no pueda cambiar descuidadamente la especificación del motor. Es por eso que el paso de prueba en Misano es una forma de encontrar la mejor configuración sin romper las reglas.
Salucci enfatizó que lo que hizo VR46 era una forma de solidaridad entre el equipo de Ducati