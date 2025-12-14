‘Vote chori en el ADN del BJP’: Rahul Gandhi promete destituir al gobierno ‘Modi-RSS’







Alegando que el «voto chori (robo de votos)» estaba en el ADN del BJP, Congreso El líder Rahul Gandhi dijo el domingo que su partido apoya la “satya (verdad)” y prometió destituir del poder al “gobierno de Narendra Modi-RSS”, informó la agencia de noticias PTI.

En un mitin en Ramlila Maidan, Gandhi lanzó un ataque mordaz contra la Comisión Electoral (CE), nombrando al comisionado electoral jefe Gyanesh Kumar y a los comisionados electorales Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi, alegando que estaban trabajando a favor del BJP.

«Apoyaremos a ‘satya’ (la verdad) y sacaremos del poder al gobierno de Narendra Modi-RSS. Tienen ‘satta’ (poder) y se entregan al ‘voto chori'», dijo el líder de la oposición en el Lok Sabha.

Afirmando que la verdad está en el ADN de los seguidores del Congreso, alegó que la mentira y el «voto chori» están incrustados en el ADN del BJP-RSS, informó el PTI.

«No debéis temer, al final lo quitaremos Narendra Modi, Amit Shah y el gobierno del RSS del poder siguiendo el camino de la verdad», afirmó.

Gandhi afirmó que puede llevar tiempo pero que la verdad finalmente prevalecerá y añadió: «Trabajaremos con la verdad y la no violencia para derrotar a Modi y (Amit) Shah».

Gandhi estuvo acompañado por el jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, y la presidenta del Partido Parlamentario del Congreso, Sonia Gandhi, en el Ramlila Maidan, donde los trabajadores del partido se reunieron en gran número para protestar por el presunto robo de votos. Según se informa, el Congreso ha recogido alrededor de seis millones de rupias de firmas en todo el país contra el presunto robo de votos, que planea presentar al presidente de la India, informó PTI.

En una publicación en X, Gandhi reiteró: «El robo está en el ADN del BJP. Robo de dinero, robo de tierras, robo de instituciones, robo de derechos, robo de empleo, robo de mandatos, robo del gobierno, robo de elecciones, robo de votos. El robo al pueblo es la escalera al poder para el BJP«.

Refiriéndose al reciente discurso del jefe del RSS, Mohan Bhagwat, en las islas Andaman y Nicobar, Gandhi dijo: «Mohan Bhagwat dice que el mundo no ve la verdad sino el poder, y quien tiene el poder es considerado. Vishwa satya ko nahi, shakti ko dekhta hai, jiske pas shakti hai, usko manta hai…bhale mann se nahi, par manta jaroor hai (El mundo no reconoce sólo la verdad; también reconoce la fuerza. Puede que no acepte la fuerza del corazón, pero sí la acepta).

«Nuestra ideología, la ideología de nuestro país, nuestra religión hindú y otras religiones dicen que la verdad es lo más importante, pero Mohan Bhagwat dice que la verdad no tiene importancia, sólo el poder es importante. Esta lucha es entre `satya` y `asatya`», dijo Gandhi.

Afirmó que el BJP transfirió 10.000 rupias durante las elecciones de Bihar sin ninguna acción por parte de la autoridad electoral y alegó: «En esta lucha entre la verdad y la mentira, el Comisión Electoral está trabajando con el gobierno del BJP. (El Primer Ministro) Narendra Modi presentó una nueva ley para otorgar inmunidad a la CE… Les decimos claramente que esta ley es para protegerlos y la cambiaremos retroactivamente y tomaremos medidas estrictas contra ustedes».

Gandhi también alegó irregularidades en las encuestas de Haryana, diciendo: «La gente de Uttar Pradesh e incluso mujeres brasileñas votaron en las encuestas de Haryana. La CE no respondió ni una sola pregunta que se les hizo sobre Haryana y otras elecciones que fueron `robadas` por el BJP».

También se burló de la confianza de los líderes del BJP: «Miren el rostro de Narendra Modi y se darán cuenta de que se le ha acabado la confianza. Saben que su ‘robo de votos’ ha sido descubierto. Todos ustedes debieron haber visto que la mano de Amit Shah temblaba en la Cámara (del Parlamento). amit shah es valiente sólo mientras ostenta el poder. El día que el poder se acabe, su valentía también desaparecerá ese mismo día».

Alegando que el BJP trabaja para «dos o tres capitalistas compinches», Gandhi dijo que las firmas recogidas en todo el país llevan el lema «vote chor, gaddi chhod».

«Mostramos cómo se añadían y eliminaban votos, pero la CE nunca nos respondió. Puede que lleve tiempo, pero la verdad ganará en la India… Mahatma Gandhi ha mostrado el camino de la verdad y avanzaremos por ese camino. Nafrat se nahin, hinsa se nahin, satya aur ahinsa ke saath (No con odio, no con violencia, sino con verdad y no violencia), derrotaremos a Narendra Modi y Amit Shah», dijo.

Gandhi alegó que el robo de votos no se limita a las elecciones, afirmando que afecta el tejido mismo de la democracia: «Este voto chori no es sólo un robo de votos, es un ataque a la Constitución de Ambedkar, que dice un voto para cada individuo… Dirigen su gobierno a través del `voto chori`».

Además, acusó al gobierno de arruinar a las pequeñas empresas, implementar el GST de manera defectuosa y causar problemas como desempleo y contaminación, afirmando: «Si no se hubieran permitido el voto chori, los habrías expulsado del gobierno en 5 minutos. Esta es la verdad. Como la verdad está en tu ADN, hay falsedad y voto chori en su ADN», concluyó entre aplausos.

(Con entradas PTI)





Fuente