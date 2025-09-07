"Votar chori está equivocado, todas las partes han planteado el tema correcto": Kejriwal







Aam Aadmi Party (AAP) Coordinador nacional Arvind Kejriwal ha condenado el supuesto «voto chori», afirmando que es un problema grave que todas las partes han planteado con razón.

Dirigirse a los medios el sábado, Kejriwal acusó al Partido Bharatiya Janata (BJP) de recurrir a tales tácticas debido a su miedo a perder elecciones.

Kejriwal dijo: «Votar chori está muy equivocado. Todos los partidos han planteado el tema correcto. El BJP se ha dado cuenta de que no puede ganar. Por lo tanto, han recurrido a votar chori …»

Rahul GandhiEl líder de la oposición (LOP) en el Lok Sabha, ha alegado «voto cori» en 48 distritos electorales de Lok Sabha, incluido Bengaluru Central, alegando que el Congreso perdió las elecciones ante el BJP por un margen estrecho.

En una reunión de líderes del Comité de Congreso de All India (AICC) presididos por el presidente del Congreso Mallikarjun Kharge El 12 de agosto, dijo que la fiesta liberaría detalles de estos asientos en fases.

Sin embargo, la Comisión Electoral rechazó las acusaciones y le ha pedido a Rahul Gandhi que firmara una declaración jurada, que rechazó, diciendo que ya había jurado un juramento a la Constitución.

Rahul Gandhi dirigió recientemente un `votante Adhikar Yatra` de 16 días en Bihar para resaltar su cargo de» robo de votos «y una presunta manipulación de rollos electorales por parte del BJP y la Comisión Electoral.

Más temprano el viernes, el convocador nacional del Partido Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, visitó el área de Shastri Park de la capital nacional e inspeccionó las regiones afectadas por las inundaciones.

En declaraciones a los periodistas, Kejriwal dijo que había venido a preguntar sobre los problemas que enfrentan las personas debido a las inundaciones y el anegado. Dijo que la gente no tiene acceso a la comida a tiempo, y que el gobierno no ha hecho arreglos para resolver el problema de los mosquitos.

«Hemos llegado a un campamento de ayuda para preguntar la condición de la gente. Se enfrentan a varios problemas. No están recibiendo comida a tiempo, hay una amenaza de mosquitos, pero no hay un acuerdo para mitigar eso, hay un problema de agua potable, nos dijeron que las tiendas se instalaron solo ayer, aunque ya estaba lloviendo», dijo Kejriwal.

Además, instó al gobierno a hacer todos los arreglos necesarios para la gente, ya que es su deber. Kejriwal mencionó que varias áreas en Nueva Delhi se enfrentan al anegado porque el desilio no podría tener lugar a tiempo.

El jefe de la AAP declaró que los desagües en Nueva Delhi tampoco están limpios, debido a que varias áreas se enfrentan al flujo de aguas residuales.

«Podemos entender que esta es una calamidad natural, pero es responsabilidad del gobierno hacer todos los arreglos para las personas. Instamos al gobierno a proporcionar todas las instalaciones a las personas en los campamentos de socorro. Hay anegadas en todas las partes en Delhi, la razón principal detrás de esto es que la desiliación no podría tener lugar a tiempo, los drenos no estaban limpiados a tiempo, y varias áreas están en las cosechas. Proporcione tantas instalaciones disponibles para las personas «, dijo.

El ex CM de Delhi solicitó al gobierno de la Unión que brinde alivio a la gente común en medio de inundaciones repentinas en muchas áreas del norte de la India.

