Von Miller explica la reacción al 1er saco en solitario para los comandantes

Le dieron la oportunidad de terminar una distinguida carrera de la NFL con un contendiente, y Por Miller ya está pagando el Comandantes de Washington por su fe, después de registrar su primer saco en solitario para el equipo durante la victoria de la semana 3 sobre el Las Vegas Raiders.

Miller llegó al mariscal de campo veterano Geno Smith en el tercer trimestre en el Northwest Stadium el domingo 21 de septiembre. Fue uno de los cinco capturas con muescas por una defensa de comandantes de alboroto, pero el más significativo, dado el impacto que Miller se está contando para hacer.

El dos veces campeón del Super Bowl fue tan boyante que rompió un Sack Celebration Dance Dance no visto desde sus días con el Broncos de Denver en la última década.

Miller explicó cómo se había estado preparando para ir en contra de sus rivales desde hace mucho tiempo desde la AFC West al «ver lo más destacado de mis viejos tiempos con los Broncos y enfrentar a los Raiders y ese fue uno de los bailes de sacos que hice. Fue un retroceso. Creo que fue 2019». por nicki jhabvala de la atlética.

El entrenador en jefe de los comandantes, Dan Quinn, y el coordinador defensivo Joe Whitt Jr. se centrarán menos en cualquier punto de estilo que Miller se le debe por sus movimientos posteriores a la cacahomamiento. En cambio, esperarán que esta sea la primera de muchas celebraciones que uno de los mejores paseadores de cualquier época se desata en un uniforme de comandantes.

Von Miller subiendo el calor para los comandantes

El tackle en solitario de Miller en Smith fue una prueba más de su creciente comodidad en la defensa de Washington. El hombre de 36 años en realidad abrió su cuenta cuando se le atribuyó la mitad de un saco contra el Packers de Green Bay en la semana 2.

Compartió ese juego con su compañero defensor versátil de borde Jacob Martin, pero Miller no tenía compañía cuando ganó el límite para cerrar en Smith. Como lo más destacado de 106.7 La Grant Paulsen del ventilador Show, Miller era simplemente demasiado fuerte para 6 pies 4, 331 libras Tackle ofensivo de los Raiders Esmalte de Delmar.

Jugando más grande que su 6 pies 3, 250 libras Frame ha sido un sello distintivo de la carrera de Miller. También lo ha hecho su versatilidad, dos cosas que permiten a Miller todavía poner mucho calor en el bolsillo de pase en su 16ª temporada.

El talento duradero de Miller, también evidenciado por cinco presiones a través de tres juegos, por referencia profesional de fútbolestá ayudando a transformar una carrera en evolución para los comandantes.

Los comandantes que encuentran formas de aumentar la carrera de pases

Otro detalle significativo de Miller registrando un saco contra los Raiders fue cómo comenzó la obra alineada junto al apoyador Frankie Luvu. Este último es un arma itinerante que puede bombardear desde cualquier lugar y lo hará ir de fuerza a fuerza con Miller en la alineación.

Miller puede mejorar a Luvu, pero fue un veterano apoyador central Bobby Wagner quien se benefició más esta semana desde las diferentes formas en que los comandantes están impulsando su pase de pase. Wagner se soltó en el bombardeo, y el 10 veces Pro Bowler respondió con dos capturas.

Usar a Wagner para disfrazar la presión y crear justices de cuatro hombres con problemas de anuncios, trabajaron maravillas contra la plata y el negro. El jugador de 35 años «generó cinco presiones en siete pases contra los Raiders, despidiendo al ex compañero de equipo Geno Smith dos veces (ambos en una carrera de cuatro hombres). Las cinco presiones de Wagner fueron las más en un juego de un jugador fuera de la pelota esta temporada». Según las estadísticas de Next Gen.

El apoyador de los comandantes Bobby Wagner generó cinco presiones en siete pases contra los Raiders, despidiendo al ex compañero de equipo Geno Smith dos veces (ambos en una carrera de cuatro hombres). Las cinco presiones de Wagner fueron las más en un juego de un jugador fuera de la pelota esta temporada.#Lvvswas | #Raisehail pic.twitter.com/lg6ahqceax – Estadísticas de Next Gen (@NextGenstats) 21 de septiembre de 2025

Incluir a Wagner es solo una forma más para que los comandantes esquiven la presión. Mover disruptores flexibles como Luvu, Martin y Defensive End Dorance Armstrong Jr. al otro lado del frente es otro.

Sin embargo, es el plan de pases premium de Miller el que puede cosechar las más altas recompensas, incluso si esas celebraciones pudieran usar algo de trabajo.