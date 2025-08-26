Volver a Viral el momento de Bucin Pratama Arhan de una celebración de metas para calentar besos al decir adiós para trabajar

VIVA – Casos de divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha Continúa obteniendo el foco público. El lunes 25 de agosto de 2025, el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa en Tangerang ha otorgado una demanda de divorcio presentada por Pratama Arhan a su esposa, Azizah Salsha.

Leer también: Resultó que Pratama Arhan había presentado una demanda de divorcio a Azizah Salsha desde el 1 de agosto



En medio de la noticia del segundo percerisiano, el público se recordó nuevamente por el momento del apodo de Pratama Arhan contra Azizah. Incluso los momentos creados durante los últimos dos años volvieron a estar abarrotados de los internautas. Entonces, ¿cuáles son estos momentos? El siguiente es el resumen

1. Celebración de objetivos

Leer también: Ahora divorciado de su hijo, la razón por la que Andre Rosiade recibió a Pratama Arhan para ser un hijo, en la ley sobresaliendo de nuevo



Esta celebración de objetivos se convirtió en ‘gong’ entre los usuarios de las redes sociales de Tiktok. Como se sabe en 2023, Pratama Arhan había hecho una celebración de un objetivo especial para su esposa. En ese momento, Pratama Arhan con el equipo nacional U-23 contra el equipo nacional Sub-23 de Turkmenistán celebrado en el Manahan Solo Stadium.

En ese momento, Arhan logró entrar en el portero del equipo nacional de Turkmenistán. Luego pensó en su ropa y mostró un Azizah etiquetado profundo 20-08-2023. Esta figura es la segunda fecha de boda celebrada en Tokoyo, Japón.

Leer también: Acabo de divorciarse Azizah, Pratama Arhan fue tentado por cientos de mujeres



No solo eso, Arhan también tuvo tiempo de correr mientras chupaba los pulgares después de anotar. Las acciones de Arhan que chupan el pulgar son el hábito de Azizah Salsha cuando disfrutan de un momento relajado o incluso cuando se van a dormir.

La audiencia y los usuarios de las redes sociales en ese momento se hicieron inmediatamente una escena con las acciones de Pratama Arhan. Mientras Azizah, que observaba en ese momento, también parecía sonroja.

2. Tenía kemumi azizah salsha que estaba durmiendo

El público también se hizo una escena con historias de Instagram de una celebridad que grabó el momento de Pratama Arhan despertando suavemente a Azizah Salsha que estaba durmiendo. Arhan había acariciado la cabeza de Azizah antes de aterrizar un beso en la frente de Azizah.

«Prepárate», dijo Pratama Arhan susurró a su esposa.

«Está bien, te amo», dijo Arhan, besando la mejilla de Azizah.

Pero Azizah todavía estaba durmiendo mientras sostenía la mano de su esposo con fuerza en ese momento. A pesar de que Pratama Arhan está siendo cazado para entrenar con el equipo nacional.

«Desafortunadamente, no puedo amarme tarde más tarde. Tengo un trabajo más tarde», dijo Pratama Arhan mientras acariciaba la cabeza de Azizah.

3. Guíe a su esposa cuando pase una bicicleta

Hay un momento interesante que también hace que los usuarios de las redes sociales se acurrucen. El momento tuvo lugar cuando los dos pasaron sus vacaciones en Japón en el contexto del cumpleaños de Azizah en octubre de 2023. En ese momento se vio que Pratama Arhan guió a Azizah que estaba en bicicleta.

4. Proteja a su esposa

En el momento de la noticia del supuesto asunto de Azizah Salsha, Pratama Arhan fue vista como la primera fortaleza para su esposa que fue blasfemada por los internautas. En octubre de 2024, a través de su cuenta de Instagram, Pratama Arhan fue visto haciendo un video que contiene un collage de fotos con Azizah Salsha. En la foto, hay varias fotos como Arhan que le dio un beso a su esposa cuando estaba a punto de ir al extranjero para competir. Los momentos juegan al tenis, hasta el momento en que su primer Eid al -Fritr. En ese momento, la columna de comentarios de Pratama Arhan fue invadida de inmediato por los internautas porque todavía defendió a su esposa que fue acusada de tener una aventura por los internautas.

5. Momento de Pratama Arhan es tratado

Hace unos años, Pratama Arhan también fue visto siendo raro en un hospital. En ese momento, Azizah Salsha también tuvo tiempo de acompañar incluso dormir juntos en la cama primaria de Arhan. En ese momento se decía que Azizah estaba celosa de los fanáticos de Pratama Arhan que estaban dominados por mujeres. No solo eso, también registró un dulce momento en el que Azizah Salsha alimenta a Arhan Pratama.

Comentarios virales en las redes sociales post -divorcias

Después del video viral y la foto de la intimidad y la hija de Arhan’s Pratama, muchos públicos que inundaron inmediatamente la columna de comentarios en Tiktok e Instagram. Muchos de ellos felicitaron a Pratama Arhan porque finalmente se divorció de Azizah. Mientras tanto, en la columna de comentarios de Pratama Arhan Instagram, le pidieron al futbolista que eliminara inmediatamente todas sus cargas con Azizah Salsha.

«Por favor, elimine Sí Han», comentó los internautas.

«Eliminar, la puerta de al lado está limpia», dijo otro.

«Elimine hermano junto a la foto que ha sido eliminado», dijo otro.

«Eliminar», dijo otro.

«Esta pareja de seromantis está divorciada», dijo los internautas.

«Sí, en comparación con los hijos de Mami Ipel, realmente gané. Es solo Arhan, no es para ti Zi.

«Zize tiene miedo de que te arrepientas cuando ya estás aburrido con su juventud y la edad adulta en la edad de perder un Pratama Arhan», dijo Netizen.

«Aunque tan bueno como eso, un hombre que es más grande enamorado de nosotros como mujer. No importa cuán grandes sean las olas en el hogar definitivamente permanecerán resistentes en mi casa, he sentido que parece que es amado de ser amado imprudentemente.

«Soy del futuro», dijo los internautas.