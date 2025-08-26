Volver a la predicción de Viral Hard Gumay sobre el hogar principal de Arhan en 2024, los internautas: el evento actual

VIVA – Goma dura Regresó al foco público después de la noticia de la demanda de divorcio presentada Pratama Arhan a su esposa Azizah salsha. En 2024, Hard Gumay había predicho o predicho el destino de la figura pública.

Hard Gumay en ese momento vio la ausencia de un emparejamiento entre Pratama Arhan y Azizah Salsha. Gumay indirectamente duro predice que ambos hogares no pueden sobrevivir en ese momento.

«Wallhualam, rezo por lo mejor. Pero veo que lo mejor entre los dos que no he visto el aura no tiene rival para su aura de emparejamiento», dijo cuando aparece en el evento organizado por Dewi Perssik, Rian Ibram, Nassar y Caren Delano, según lo citado de las piezas de video cargadas por la cuenta Tiktok @Myilani, el martes 26 de agosto, 2025.

Por otro lado, Hard Gumay en ese momento también vio la existencia de grandes noticias que ocurrieron en ambos hogares. También mencionó la existencia de otras figuras en el hogar de Pratama Arhan y Azizah Salsha.

«Veo en el futuro más adelante este Wallahualam es solo una predicción de una gran noticia aún en 2024, las dos cifras estarán en el centro de atención pública, habrá otra cifra que aparecerá en su hogar», dijo.

Hard Gumay también predijo en ese momento que la casa de la hija del político de Andre Rosiade con un futbolista que ahora jugaba en Bangkok, Tailandia, no duró mucho.

«Hecho», dijo.

Por otro lado, Hard Gumay también vio que en ese momento las noticias sobre la casa de Pratama Arhan y Azizah Salsha también se extenderían a sus vidas familiares.

«La noticia no solo involucra a su hogar o infidelidad, sino que también llegará a la familia, a los padres», dijo Hard Gumay.

De repente, el pronóstico de Hard Gumay el año pasado se llenó de inmediato con los usuarios de las redes sociales. Porque la predicción dura de Gumay está de acuerdo con lo que sucede con la vida doméstica de Azizah Salsha y Pratama Arhan.

«Esta persona tiene el conocimiento de la predicción de la predicción es realmente», dijo Netizen.

«La predicción loca nunca falla», dijo los internautas.

«Aquí la gente está prediciendo bien, sí», dijo otro.

«El spoiler de la vida es él», dijo otro interno.

«Y ahora 2025», dijo otro.

«Ramal es realmente que la gente tiene miedo de ser tomados por la creación, generalmente así», dijeron los internautas.

«Hard Gumay es como Mama Lauren Weh Stray aquí después de saber que están divorciados», dijo otro.

«Esta mano es muy rápida, ya se está ahorrando, solo jugando aquí. Aquellos a quienes se les permite irse a casa», comentó otro.

Para obtener información, se sabe que Pratama Arhan presentó una demanda de divorcio para su esposa Azizah Salsha al Tribunal Religioso de Tigaraksa en Tangerang. Arhan, su saludo, ha presentado la demanda desde el 1 de agosto de 2025. Su juicio por divorcio se celebró el 11 de agosto de 2025 y el lunes 25 de agosto de 2025.

Basado en la declaración de relaciones públicas del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahuddin, el panel de jueces otorgó la demanda de divorcio que había presentado Pratama Arhan. Este juicio de divorcio fue decidido por venas. Porque ambas partes no asistieron a la audiencia de inmediato.

«Registrado el 1 de agosto, primero el 11 y hoy en el segundo juicio. Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado y el demandante sí (se ha decidido)», dijo citado del Cumicumi Indigo YouTube Show, lunes 25 de agosto de 2025.

Aunque el panel de jueces ha otorgado la demanda de divorcio presentada por Pratama Arhan. Sin embargo, Sholahudin dijo que el estado de los dos no se divorció legal porque todavía estaba esperando la promesa de Talak.

«Todavía no (legítimo), esto se otorga para leer la promesa. Si el divorcio del divorcio significa que habrá pronunciación, (promesa) es una de las ejecuciones. Solo se le permite divorciarse del divorcio, diga la promesa.