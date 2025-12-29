Voluntarios del PNM distribuyen directamente ayuda para fortalecer a las víctimas del desastre

Jacarta – Un mes después de que inundaciones y deslizamientos de tierra azotaran la isla Sumatrael impacto todavía se siente claramente, especialmente entre las familias desfavorecidas que dependen de pequeñas empresas en Aceh Tamiang, Peureulakk, Langsa City, Pidie Regency y Bireuen, conocida como una ciudad de lucha. Varios puntos experimentaron un impacto bastante grande pero aún mínimo ayuda.

Voluntarios de PT Permodalan Nasional Madani (PNM) volvió directamente a varios puntos cruciales para distribuir la ayuda a la comunidad. Pasaron por las casas de los residentes y por los puntos de evacuación. La presencia de voluntarios esta vez supone un refuerzo durante el periodo de recuperación, cuando la atención empieza a decaer, pero las necesidades de los vecinos siguen siendo elevadas.

Al distribuir la ayuda en el puesto. desastre y en varios otros puntos los voluntarios se reunieron con la mayoría de los clientes de PNM Mekaar que también se vieron afectados por esta catástrofe. Antes del desastre, dependían de pequeñas tiendas o negocios desde casa para satisfacer las necesidades de su familia. La inundación que se produjo repentinamente sumergió residencias y negocios. Los equipos resultaron dañados, se agotaron las existencias de mercancías y las actividades comerciales se han detenido hasta ahora.

Los voluntarios del PNM distribuyeron ayuda para las necesidades diarias y al mismo tiempo se tomaron el tiempo para conversar con la comunidad. En el campo, muchos clientes admiten que todavía tienen dificultades para reiniciar su negocio debido a la limitación de capital y equipo. Esta condición hace que el proceso de recuperación sea más lento, especialmente para las familias que dependen de sus ingresos diarios.

La Secretaria Corporativa del PNM, L. Dodot Patria Ary, dijo que el PNM optó por regresar porque el impacto del desastre aún no se había recuperado por completo. «Un mes después del incidente, vimos con nuestros propios ojos que muchos de nuestros empleados y clientes todavía estaban luchando. Se espera que la presencia de voluntarios pueda ayudar a aligerar la carga y darles aliento para que puedan recuperarse», dijo.

El impacto del desastre en Aceh Tamiang y otras zonas es un recordatorio de que la recuperación no se detiene cuando las inundaciones retroceden. Para las comunidades pequeñas, el impacto de los desastres se puede sentir durante mucho tiempo. En medio de este proceso, la presencia de voluntarios y la atención continua es un apoyo para que los pobladores no pierdan la esperanza de poder continuar con su vida. (LAN)