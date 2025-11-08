Voluntarios de salud de héroes de la era moderna

Jacarta – Presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP) campo Salud, Rebeca Tjiptaningexpresó fuertes críticas a la realidad de los servicios de Salud de BPJS en el campo, que consideró cada vez más complicada y que complica los derechos de los pacientes.

Lea también: Hasto recuerda a los cuadros del PDIP: cada conferencia regional tiene la actitud política de un partido al responder a las cuestiones regionales



Rebekah enfatizó que en este contexto el acompañante del paciente o voluntario La salud del PDIP surgió como «héroes de la salud de la era moderna» que se fortalecieron con conocimientos jurídicos para garantizar el cumplimiento del derecho constitucional del pueblo a la salud.

Esta declaración fue transmitida por Rebekah en el Seminario de Capacitación para Voluntarios de Salud del PDIP que se llevó a cabo en la Escuela del Partido, Lenteng Agung, Yakarta, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Lea también: El PDIP se disculpa porque su cuadro Sugiri Sancoko estuvo sujeto a OTT. KPK: Lo evaluaremos



Rebekah explicó que esta capacitación tiene como objetivo aumentar la capacidad de los voluntarios para ayudar a los pacientes que se enfrentan a callejones sin salida debido a problemas burocráticos. Destacó que los voluntarios del PDIP deben poder luchar contra la burocracia que limita los derechos constitucionales de las personas.

«Ellos son [Relawan] bien con la ley. «Cuando se enfrentó a un problema: somos compañeros de pacientes, cuando los derechos de las personas, los derechos de los pacientes, no se pueden cumplir en el hospital», explicó Rebekah.

Lea también: Hasto PDIP Habla Sobre Los Voluntarios De Salud Deben Ser Sinceros, No ‘imagen’



Dio ejemplos concretos que los voluntarios a menudo enfrentan, como cuando los derechos de los pacientes de BPJS Health son complicados. «Por ejemplo, ¿por qué la BPJS sigue cancelando su infusión? En realidad, eso no está permitido», dijo, subrayando la urgencia del papel de los voluntarios.

Rebekah enfatizó que el derecho a la salud es un derecho constitucional de todo el pueblo indonesio, según lo dispuesto en la Constitución de 1945.

«Por eso, todos nosotros, el pueblo, tenemos derecho a estar sanos, todos, desde el presidente hasta el barrendero. El derecho a la salud es el mismo, y esa es la ley. En la Constitución del 45, el artículo 28H párrafo (1) y el artículo 34, esa es la Constitución del 45. La Ley de Salud es un derivado de la Constitución del 45, la Ley BPJS también», explicó.

En su presentación, Rebekah también destacó la historia del nacimiento de BPJS, que comenzó con el deseo de realizar un seguro médico universal (cobertura universal). Reveló que la presidenta general del PDIP, Megawati Soekarnoputri, había firmado la Ley Número 40 de 2004 sobre el Sistema Nacional de Seguridad Social (SJSN).

«Antes existía Jamkesmas, Askes… Pero se acabó… Después de él [Megawati] hacia abajo, la implementación del SJSN debería tomar un año. Pero fue ignorado», dijo Rebekah, añadiendo que la RPD creó entonces la agencia BPJS.

«BPJS es en realidad el objetivo, BPJS es reducir la burocracia sanitaria. Pero ahora en el campo se ha vuelto complicado», criticó.