Voluntario Jokowi Furious Roy Suryo CS nunca se convierte en sospechoso en un caso de diploma, hará esto

Yakarta, Viva – Varias organizaciones voluntarios El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) Insta a la policía metropolitana de Yakarta a establecer inmediatamente a los expertos en telemática Roy Suryo CS So. sospechar presunto caso grado Jokowi falso.

Esta insistencia surgió porque el proceso de investigación se consideró demasiado largo. De hecho, según ellos, la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional había confirmado previamente el diploma de Jokowi original y no era problemático.

«Instamos a la Policía Metropolitana de Yakarta a determinar inmediatamente el estatus legal de Roy Suryo CS por presunta difamación e incitación. Este informe ha sido lo suficientemente largo, pero hasta ahora no ha habido determinación de sospechosos», dijo el presidente de Jokowi Mania, Andi Azwan, en una conferencia de prensa en Jakarta, el jueves 2 de octubre, 2025.

Foto de Roy Suryo Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Según Andi, la actitud lenta del aparato solo abrió espacio para la narración de los herejes y continuó circulando en el público. Acusó a Roy Suryo, el Dr. Tifa y Rismon Sianipar como actor que llamó ‘Tiroris’ porque se consideraba que continuaba difundiendo la calumnia.

«Rechazamos todas las formas de omisión a la difusión de información falsa. También condenamos firmemente las acciones de Roy Suryo y amigos que causaron polarización en la comunidad», dijo.

Además, el Secretario General de Peradi United, Ade Darmawan, dijo que los voluntarios escribirían a la sede de la Policía Nacional para la Comisión III del Parlamento Indonesio. Planean dar una fecha límite de 14 días a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que este caso funcione.

«Mañana enviaremos la carta oficial a la sede de la Policía Nacional y seremos aprobados al ProPam Kadiv, Irwasum, también la Comisión de la Cámara de Representantes III. Esto es parte de la función de supervisión», dijo Ade.

No solo eso, varios voluntarios también prepararon una manifestación si la policía aún tardaba en hacer un seguimiento de este caso.

«Habrá más acciones de amigos voluntarios. Nació de la intención de construir la nación y proteger la ley de la ley», dijo.