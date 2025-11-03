Volos Films presenta su programación internacional en el Taiwan Content Fest

Películas Volos está apostando fuerte por la narración que cambia el género al presentar una nueva pizarra en Festival de contenido creativo de Taiwán (TCCF), marcando el giro de la productora hacia las series dramáticas con guión junto con su lista de largometrajes.

El grupo Italia-Taiwán, fundado por un productor italo-taiwanés Stefano Centinitrae tres proyectos a TCCF que abarcan fronteras y formatos, desde una aventura nostálgica sobre la mayoría de edad hasta un thriller sobrenatural y un drama de boda de alto riesgo.

A la cabeza del grupo está “Game Never Over”, una adaptación del cómic más vendido de Sean Chuang “80’s Diary in Taiwan”, que ha sido traducido al francés, italiano y alemán. La aventura ambientada en la década de 1980 sigue a Chuang, de 13 años, un autodenominado perdedor de clase, y su grupo de amigos inadaptados que descubren una sala de juegos mágica que concede deseos. Cuando la sala de juegos se cierra repentinamente, los adolescentes se embarcan en una búsqueda para recuperar la misteriosa máquina de juego y finalmente aprenden que «la verdadera magia está escondida en el coraje de elegir el propio camino».

Chuang escribió el guión junto a Shi-Ming Ho, cuyos créditos incluyen “Us and Them” de Rene Liu y el drama de Netflix “Forget You Not”. Hung Sung-Ju de Volos produce, con Centini y Chuti Chang como productores ejecutivos.

«Esta película es una aventura nostálgica, divertida y sincera sobre el coraje, la amistad y las experiencias que moldean lo que somos», dijo el productor Hung. “A través de los ojos de niños que crecieron en el Taiwán de los años 80, se invita al público a revisitar ese momento frágil pero poderoso en el que comenzamos a comprendernos a nosotros mismos y a los demás”.

La compañía también está lanzando «The Fundamentals», una serie de suspenso sobrenatural que marca la segunda colaboración de Volos con el director singapurense Yeo Siew-Hua, cuyo largometraje «Stranger Eyes» compitió en Venecia y obtuvo seis nominaciones al Caballo de Oro. Ambientada en un remoto pueblo montañoso de Taiwán, la serie fue seleccionada para el programa Series Mania Institute Serial Bridges Asia de este año.

Creada por Yeo y escrita con los escritores taiwaneses Wang Jen Fang, Ting Chi-Wen y Rebecca Chen, la serie cuenta con un elenco totalmente taiwanés y está coproducida con la productora Akanga de Singapur. El proyecto representa el primer desarrollo de una serie de Volos, aunque su división italiana también está incursionando en el drama con “Hallyu”, actualmente seleccionada para el programa Apollo del Series Mania Institute.

“A medida que mantenemos nuestro enfoque en el cine innovador y dirigido por directores, somos cada vez más conscientes de la necesidad de diversificar la estrategia de contenido y abrirnos a nuevas formas de narración y narración”, dijo Centini. «Esta es la razón por la que decidimos aventurarnos en nuestro primer desarrollo dramático con Akanga y el director Yeo».

Completando la lista está “Never the Bride”, una serie creada y producida por Liza Diño-Seguerra ambientada en el estresante mundo de las bodas de lujo filipinas. El programa sigue a la cínica organizadora de bodas Sofia Aragaon y su disfuncional equipo mientras navegan por novias divas, familias de pesadilla y explosiones de brillo mientras se desmoronan silenciosamente detrás de escena. La serie, ambientada en Filipinas, Taiwán y Francia, está coproducida con la francesa Ghost City Films y se presentará en la sesión If Romance Comes Again de TCCF.

Centini enfatizó el compromiso de la compañía de unir los mercados europeo y asiático a través de su estructura de base dual. «Creemos firmemente que existe una convergencia de ideales y una posibilidad de tener un buen desempeño en ambos mercados para historias que sean universales, atractivas para la audiencia y al mismo tiempo únicas para su cultura y fieles a sus creadores», dijo.

La compañía presentó recientemente proyectos desarrollados en Italia en el Mercado Asiático de Proyectos de Busan, TIFFCOM de Tokio y MIA de Roma, lo que indica su continua expansión en ambos continentes.