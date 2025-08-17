Volodymyr Zelenskyy y Donald Trump se reunirán en los Estados Unidos el 18 de agosto







Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, el lunes después de la cumbre de Trump, con el Vladimir Putin de Rusia terminó sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump declaró en su sitio de redes sociales que la reunión del viernes en Alaska «fue muy bien». Después de la cumbre y los llamados temprano el sábado con Zelenskyy y los líderes europeos, escribió: «Fue determinado por todo lo que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, que terminaría la guerra, y no un mero acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se mantiene».

Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Imágenes Pic/Getty

Putin ha dicho anteriormente que Rusia No está interesado en una tregua temporal y, en cambio, busca un acuerdo a largo plazo que tenga en cuenta los intereses de Moscú. Zelenskyy dijo que mantuvo una conversación «larga y sustantiva» con Trump. Agradeció a Trump por una invitación para reunirse en persona en Washington el lunes y dijo que «discutirían todos los detalles sobre el final del asesinato y la guerra».

Será la primera visita de Zelenskyy a los Estados Unidos, ya que Trump lo reprendió por ser «irrespetuoso» durante una extraordinaria reunión de la Oficina Oval en febrero. Trump confirmó la reunión de la Casa Blanca y dijo que «si todo funciona, luego programaremos una reunión con el presidente Putin». Trump extendió la alfombra roja el viernes para Putin, quien estuvo en los Estados Unidos por primera vez en una década. Pero dio poco detalles concretos después de lo que se discutió. Trump había advertido antes de la cumbre de «consecuencias muy severas» para Rusia si Putin no acepta terminar la guerra.

