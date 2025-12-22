Volodymyr Zelenskyy dice que Rusia lanzó 1.300 drones contra Ucrania la semana pasada







presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Afirmó que Rusia lanzó 1.300 drones de ataque, alrededor de 1.200 bombas aéreas guiadas y nueve misiles durante la semana pasada contra Ucrania, en medio de la guerra en curso entre las dos naciones. Destacando la asistencia de varios países, el presidente Zelenskyy, en una publicación en X, dijo que el Consejo Europeo ha asignado 90 mil millones de euros para 2026-27, junto con paquetes de asistencia de Noruega y Japón, y un acuerdo de drones marítimos con Portugal.

«Durante la semana pasada, Rusia lanzó aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y nueve misiles de distintos tipos contra Ucrania. La región de Odesa y nuestro sur se vieron especialmente afectados. Nuestros servicios continúan su trabajo para restablecer la vida normal en las regiones. Estamos contrarrestando este terror ruso en múltiples niveles», escribió el presidente ucraniano en X.

«Esta semana se adoptó una decisión importante sobre una garantía de seguridad financiera para Ucrania – la asignación por parte del Consejo Europeo de 90 mil millones de euros para 2026-2027 – junto con importantes paquetes de asistencia de Noruega y Japón, y un acuerdo con Portugal sobre la producción conjunta de drones marítimos», añade el mensaje.

Un ataque ruso en la región de Odesa la noche del viernes dejó ocho muertos y 27 heridos, según las autoridades ucranianas, según informa CNN. Según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, Rusia atacó la región con un misil contra una instalación de infraestructura portuaria en la ciudad de Pivdenne.

La CNN informó que Rusia ha atacado continuamente a Odesa durante los últimos nueve días, lo que ha provocado un corte de energía en la ciudad y sus alrededores. Zelenskyy añadió que los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos están trabajando para poner fin a la guerra.

«Los equipos negociadores de Ucrania y el Estados Unidos continuar su trabajo sobre vías para poner fin a esta guerra con una paz digna. Y nuestras sanciones de largo alcance contra Rusia también están funcionando según sea necesario. El agresor debe comprender que la guerra no trae dividendos y siempre regresa al lugar de donde vino. Agradezco a todos los que están ayudando a Ucrania. Debemos fortalecer las capacidades de defensa de nuestro Estado para que la diplomacia tenga una posibilidad real de poner fin al derramamiento de sangre», afirma el post X.

Mientras tanto, el enviado especial del presidente ruso y director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, afirmó que las discusiones sobre un acuerdo de paz en Ucrania que actualmente se llevan a cabo en Miami se están llevando a cabo de manera constructiva y señaló que las conversaciones, que comenzaron el viernes, continuarán hasta el domingo (hora local), informó TASS.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre Rusia y Estados Unidos cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pidió a Washington que aumentara la presión sobre Moscú. En la reunión participó Dmitriev, presidente de Estados Unidos. Donald Trump el enviado especial Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, según informó TASS.

En declaraciones a los periodistas después de la reunión del sábado, Dmitriev dijo: «Las discusiones se llevan a cabo de manera constructiva», según cita TASS. «Comenzaron y continúan hoy y continuarán mañana», añadió Dmitriev, subrayando el compromiso continuo entre las partes.

