





Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy quien llegó el lunes a la capital de los Estados Unidos antes de su reunión de alto riesgo con el presidente Donald Trump compartió un «fuerte deseo de terminar esta guerra de manera rápida y confiable», enfatizando que la paz con Rusia debe ser «duradera».

«Ya he llegado a Washington, mañana me reuniré con el presidente Trump. También estamos hablando con líderes europeos. Todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de manera rápida y confiable. Y la paz debe ser duradera. No es como lo fue hace años, cuando Ucrania se vio obligado a renunciar a Crime y parte de nuestro este, y parte de Donbas, y Putin simplemente lo usó como un trampolín para un nuevo ataque, Publicado Zelensyy en Xea.

Recordó cómo las «garantías de seguridad» ofrecidas en 1994 habían fallado e insistió en que Ucrania no aceptaría medias medidas. «Crimea No debería haberse renunciado entonces, así como los ucranianos no renunciaron a Kiev, Odesa o Kharkiv después de 2022 ”, dijo, y agregó que los soldados de Ucrania están progresando en Donetsk y Sumy.

Al expresar su gratitud a Washington, Zelenskyy dijo: «Estoy seguro de que defenderemos a Ucrania, garantizaremos efectivamente la seguridad, y que nuestra gente siempre estará agradecida al presidente Trump, a todos en Estados Unidos y a todos los socios y aliados por su apoyo y ayuda invaluable».

Su llegada se produce después de que Trump anunció que la reclamación de Crimea y la OTAN está fuera de la mesa para Ucrania, ya que dijo que Zelenskyy «puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato si quiere». El Trump-Zelenskyy habla Siga la reunión de tres horas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el 15 de agosto, que calificó un «10 en 10», informó Fox News.

