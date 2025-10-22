Volley de las bolsas de valores asiáticas después de que Sanae Takaichi fuera nombrado Primer Ministro de Japón

Jacarta – Intercambio asiático-El Pacífico se mostró volátil al inicio de la jornada del miércoles 22 de octubre de 2025. Fluctuaciones tras las elecciones Sanae Takaichi como Primer ministro New Japan y los inversores están esperando una serie de datos económicos del gobierno de Tokio.

El primer ministro Sanae Takaichi y su nuevo gabinete tomaron posesión el martes 21 de octubre de 2025. Mientras tanto, sus dos competidores en la carrera por el liderazgo, Shinjiro Koizumi, fue nombrado Ministro de Defensa, mientras que Satsuki Katayama fue nombrado Ministro de Finanzas.

El gobierno del país del Sol Naciente también informó exportar en septiembre de 2025 logró crecer un 4,2 por ciento anual. El aumento estuvo en línea con el fuerte crecimiento de los envíos a Asia, que compensó la disminución de las exportaciones a los Estados Unidos (EE.UU.).

En la sesión bursátil del martes 21 de octubre de 2025, el índice de referencia de Japón, Nikkei 225, estableció un nuevo récord intradiario en el nivel de 49.945,95. Sin embargo, se corrigió después de que Takaichi ganara la votación en el parlamento para convertirse en Primer Ministro.

Ilustración de la caída de las acciones asiáticas.

Citado de CNBC InternacionalEl Nikkei 225 abrió plano. Mientras tanto, el índice Topix subió un 0,3 por ciento.

El índice Kospi en Corea del Sur también se mantuvo estable. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, cayó un 0,37 por ciento.

En Australia, el índice S&P/ASX 200 cayó un 0,65 por ciento. De hecho, la sesión anterior registró ganancias después de que las acciones de tierras raras se fortalecieran debido a la noticia de un importante acuerdo minero entre Estados Unidos y Australia.

Los futuros del índice Hang Seng de Hong Kong se debilitaron de 26.027,55 a 25.919. Los intercambios indios están cerrados debido a los días festivos.

Anoche en Wall Street, el Dow Jones Industrial Average estableció un nuevo récord de cierre impulsado por sólidos informes de ganancias de empresas de consumo, como Coca-Cola y 3M Co.

El índice de las 30 mejores acciones se disparó un 0,47 por ciento para cerrar en 46.924,74 y alcanzó brevemente los 47.000 durante esa sesión.

El índice S&P 500 cerró justo por encima de la línea plana en 6.735,35. Mientras tanto, el índice Nasdaq Composite, que está lleno de acciones tecnológicas, cayó ligeramente un 0,16 por ciento a 22.953,67.