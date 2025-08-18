Volkswagen Beetle Split-Window, desde autos de personas hasta artículos de recolección súper caros

VIVA – Volkswagen El estilo clásico de Beetle siempre tiene su propio aura, pero vario El escarabajo de ventana dividida con vidrio trasero dividido en dos es el coleccionista más deseable. Limitado producido entre 1939 y 1952, esta variante ahora es rara y muy valiosa. La siguiente es una revisión del valor de mercado actual, basado en las condiciones y el año de producción.

1. El año de producción afecta el valor significativo

Ilustración del logotipo de Volkswagen Car

El escarabajo de la ventana dividida se realizó originalmente entre 1939-1952. La versión antes de finales de la década de 1940 era generalmente más rara porque muchos faltaban durante la Segunda Guerra Mundial, así que precio en modelo El comienzo puede ser muy alto. Incluso el modelo de 1948 fue subastado hasta alrededor de $ 140,000 o equivalente a Rp2.2 mil millones en Suecia.

2. Precio estándar por buenas condiciones

Según Hagerty, una plataforma de valoración coche clásicoLa ventana dividida de Beetle en 1952 en buenas condiciones tiene un valor estimado de alrededor de $ 37,500 o alrededor de Rp607 millones. Esto es casi $ 10,000 o equivalente a RP161 millones más alto que el modelo de ventana ovalada en el mismo período.

3. Ejemplos de ventas reales en 2025

Citado por Viva Automotive de Slashgear, el lunes 18 de agosto de 2025, el modelo de 1952 subastado a través de traer un trailer vendido por $ 95,959 o equivalente a Rp1.53 mil millones en junio de 2025, mostró un alto interés en los coleccionistas en esta variante.

Mientras tanto, en el sitio web de Catawiki, la ventana dividida de Beetle en 1953 se vendió alrededor de € 31,500 (± $ 35,600) o alrededor de RP551 millones en mayo de 2025, un alto valor para el modelo original.

4. Las condiciones de restauración aún pueden ser más asequibles

Si está dispuesto a restaurarse, se puede encontrar la ventana dividida de Beetle con condiciones oxidadas a partir de £ 10,000 (~ $ 12,750) o equivalente a RP204 millones. Sin embargo, debe recordarse que el costo de restauración para alcanzar excelentes condiciones podría alcanzar los $ 25,000 si se convirtió en RP400 millones o más.



Volkswagen Beetle Ventana dividida

Volkswagen Beetle Split-Window es un automóvil clásico que no es solo un vehículo, sino también un símbolo de la historia del mundo automotriz. Su valor en el mercado indonesio es equivalente a cientos de millones a miles de millones de rupias, dependiendo de las condiciones y el año de producción. Para los coleccionistas, esta variante no es solo una colección de bienes, sino también una inversión a largo plazo que continúa aumentando en el valor.