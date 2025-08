Volker Bertelmann lidera el 25º premio anual de la banda sonora mundial

El compositor Volker Bertelmann lidera las nominaciones de este año para el 25 Premios de la banda sonora mundialestablecido para tener lugar el 15 de octubre.

Festival de cine caballero Y la Academia Mundial de la banda sonora ha anunciado la primera ola de nominados para los Premios World Soundtrack, reconociendo las contribuciones de los compositores mundiales de cine y televisión.

La categoría de este año para Cine Composer of the Year tendrá seis nominados reconocidos por sus composiciones cinematográficas y paisajes sonoros a lo largo de 2024. Bertelmann está nominado para «Concóclave» de Edward Berger y «The Amateur» de James Hawes. El compositor ganador del Oscar, Daniel Blumberg, está nominado por su puntaje para «The Brutalist» de Brady Corbet, junto con el nominado por primera vez Kris Bowers por su trabajo en «The Wild Robot» de Dreamworks Animation. Los ganadores del Premio de la banda sonora de Cannes, Clément Ducol y Camille, están nominados por su puntaje a «Emilia Pérez» de Jacques Audiard, con el reconocido compositor John Powell asegurando una nominación por su trabajo en la adaptación de acción en vivo de «Cómo entrenar a su dragón». El compositor español Alberto Iglesias regresa al escenario de la WSA con una nominación para «The Room Next Door», su última colaboración con el director Pedro Almodóvar.

Bertelmann también ha asegurado una segunda nominación para la categoría de compositor de televisión del año. Otros nominados para el premio incluyen a Theodore Shapiro («Severance»), David Fleming y Gustavo Santaolalla («The Last of Us»), Ariel Marx («Muriendo por sexo»), Bear McCeary («El Señor de los Anillos: los Anillos de Power») y Martin Phipps («Black Poves»).

Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Matt Dunkley están nominados para «Beautiful That Way» de «The Last Showgirl» de Gia Coppola para la mejor categoría de canción original. Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard también están nominados para «El Mal».

Lea la lista completa de nominados a continuación.

Compositor de cine del año

Volker Bertelmann – «Cónclave», «The Amateur»

Daniel Blumberg – «El brutalista»

Kris Bowers – «El robot salvaje»

Clément Ducol y Camille – «Emilia Pérez»

Alberto Iglesias – «La habitación de al lado»

John Powell – «Cómo entrenar a tu dragón»

Compositor de televisión del año

Volker Bertelmann – «The Day of the Jackal», «Dune: Profecy», «El conteo de Monte Cristo»

David Fleming, Gustavo Santaolalla – «The Last of Us» (temporada 2)

Ariel Marx – «Morir por el sexo»

Bear McCreary – «El señor de los anillos: los anillos del poder» (Temporada 2)

Martin Phipps – «Black palomas»

Theodore Shapiro – «Severance» (temporada 2)

La mejor canción original

«Hermoso de esa manera» de «The Last Showgirl» | Escrito por Andrew Wyatt, Lykke Li y Miley Cyrus | Realizado por Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Matt Dunkley

«El mal» de «Emilia Pérez» | Escrito por Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard | Realizado por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón

«Te mentí» de «pecadores» | Escrito por Ludwig Göransson, Raphael Saadiq | realizado por Miles Caton

«Nunca demasiado tarde» de «Elton John: nunca demasiado tarde» | Escrito por Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin | Realizado por Elton John, Brandi Carlile

«Abrigo de invierno» de «Blitz» | Escrito por Nicholas Britell, Steve McQueen, Taura Stinson | Realizado por Nicholas Britell, Saoirse Ronan

Premio al logro de por vida

Vidrio de philip

Michael Nyman

Mejor composición original de un joven compositor (impulsado por la etapa de Synchron de Viena)

Neville Bharucha

Théo Cascio

Bongseob kim