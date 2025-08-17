Volar un helicóptero afirmó ser tan fácil como conducir una motocicleta

Los Ángeles, Viva – Volar helicóptero A menudo considerado como algo complicado y lleno de riesgo. Sin embargo, resulta que existe una similitud única entre montar una motocicleta y controlar helicópteros.

Rogue Aviation introdujo el programa «Pilot Experience» que permite a cualquiera intentar volar un helicóptero sin la necesidad de una experiencia previa. Este programa fue creado para entusiastas del automóvil que quieren ser más que ser un pasajero en una gira aérea ordinaria.

Según James Baker, propietaria y jefe piloto piloto de Aviation, los motociclistas en realidad tienen ventajas en aprender a volar helicópteros. La razón, están acostumbrados a multitarea con manos, pies y enfoque completo en el equilibrio.

Citado Viva Automotive de RastroDomingo 17 de agosto de 2025, la capacitación comenzó con una breve sesión informativa de aerodinámica básica, funciones de control y procedimientos de seguridad. Al igual que una escuela de carreras de motocicletas, los participantes están entrenados para comprender la teoría antes de mantener el control.

Los helicópteros utilizados son Robinson R22 y R44, tipos populares para el entrenamiento. Con la guía del instructor, los participantes intentarán controlar colectivamente, cíclico y pedalear, todo lo cual debe funcionar en armonía.

La primera experiencia que mantiene el control del helicóptero se describe como muy tensa y al mismo tiempo estimulando la adrenalina. La vibración del motor, el sonido de la hélice y la sensación del cuerpo que sacudió hicieron que esta experiencia fuera diferente de cualquier vehículo en tierra.

Curiosamente, muchas analogías entre motocicletas y helicópteros descritos por el instructor. Por ejemplo, la capacidad de mantener el equilibrio cuando la moto se detiene de manera similar a los desafíos de mantener helicópteros flotando en un punto.

En el «Desafío de desplazamiento», los participantes fueron evaluados por sus habilidades para mantener una posición flotante estable. Al igual que sostener el motor permanece en posición vertical sin que los pies tocen el suelo, es necesario concentrarse en el punto de vista y los micro movimientos de precisión.

Aunque parece fácil, controlar helicópteros requiere una coordinación extrema. Solo un pequeño movimiento excesivo puede hacer que el helicóptero se agite, para que la paciencia y los ejercicios de control sean clave.