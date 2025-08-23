Solo, vive – El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka solicitó que el proceso de renovación en el Centro Deportivo Indoor Manahan (GOR), solo, se completara de inmediato. Espera que las orgullosas instalaciones deportivas de los residentes en solitario pronto puedan usarse para celebrar varios eventos deportivos importantes.

Después de completar una visita de trabajo en Mempawah, West Kalimantan, el sábado por la tarde (23/08/2025), el vicepresidente Gibran y el grupo limitado se fueron inmediatamente a Solo, Java Central. Después de aterrizar en el aeródromo de Supadio, Boyolali, se dirigió a Manahan Gor interior para observar directamente el estado de la instalación.



Vicepresidente indonesio, Gibran Rakabuming Raka Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

Al llegar al lugar, Gibran estuvo acompañado por el alcalde solista Respati Ardi, el jefe de la Agencia Juvenil y Deportes de la Ciudad Solo (Kadispora) Rini Kusumandari y solo Bagus Andrean John. Se sentaron en la primera fila y vieron el partido de baloncesto de la Liga de Baloncesto de Indonesia (IBL), todo Indonesia 2025 entre Pelita Jaya Jakarta y Rans Simba Bogor.

«Quiero que este Gor se complete pronto, puede ser cómodo de usar por la comunidad, y Solo está cada vez más listo para organizar eventos deportivos», dijo Gibran, quien aconsejó a través del alcalde del solo Respati Ardi.

Durante aproximadamente 30 minutos, el vicepresidente visitó varios lados de la arena mientras disfrutaba del curso del partido. Después de eso, inmediatamente se fue a la residencia para continuar la agenda interna.

El alcalde en solitario Respati Ardi reveló, el vicepresidente Gibran destacó el sistema de ventilación en un edificio que no era óptimo, por lo que hizo que el aire en el Gor se sintiera caliente.

«Las notas aún están calientes, el sistema de ventilación y el cierre (espacio). Algunas instalaciones menores (deficiencias) deben resolverse de inmediato», dijo Respati.

Además, explicó que el proceso de renovar a Gor Manahan requiere un presupuesto de alrededor de Rp5 mil millones. Los fondos provienen de la subvención del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos otorgados al gobierno de la ciudad en solitario. (ENTRE)