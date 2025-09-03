Voice of Hind Rajab Venecia El estreno tiene 22 minutos de pie o ovación

«La voz de Hind Rajab«Premiere en el Festival de Cine de Venecia demostró ser un evento enormemente emotivo, con muy pocos ojos secos en la venta Grande.

Una de las películas más comentadas que entran en el festival, el drama poderoso y desgarrador, del director tunecino Kauther Ben Hania -Cuenta la verdadera historia de la niña palestina de 5 años Hind Rajab. Recibió una gran ovación de pie de 22 minutos, la más larga del festival hasta ahora. A medida que la ovación superó los 20 minutos, y en un claro esfuerzo por hacer que la habitación se dispersara, las luces se atenuaron en el teatro. Los aplausos continuaron.

Mientras huía con su familia de la ciudad de Gaza en enero de 2024, el auto en el que viajaba Rajab fue bombardeado, matando a su tío, tía y tres primos. Fue quedada varada durante horas en el vehículo mientras estaba por teléfono a la Sociedad Palestina de la Cruz Roja mientras los paramédicos intentaron rescatarla. Cuando finalmente fue alcanzada, tanto Rajab como los paramédicos fueron encontrados muertos, y las investigaciones de los medios concluyeron que un tanque israelí probablemente había disparado 335 rondas en el automóvil. La grabación telefónica de la voz de Rajab se usa en la película.

Los asistentes a la multitud sostenían varias banderas palestinas, y los cantos de «Palestina libre» sonaron durante los aplausos. Joaquin Phoenix y Rooney Mara, que son productores ejecutivos de la película, asistieron y realizaron una foto de Rajab en la alfombra roja con el equipo de cine. Phoenix también llevaba artistas para el alfiler de alto el fuego.

Incluso antes de la primera proyección oficial, muchos asistentes al festival ya predecían que la película era un favorito para el Golden Lion. La recepción emocional en el estreno parecería respaldar esto.

En la conferencia de prensa para «The Voice of Hind Rajab» más temprano en el díaque comenzó con una larga ovación de gran parte de la habitación, una de las estrellas de la película, Saja Kilani, leyó una declaración en nombre del equipo de cine.

«Preguntamos: ¿no es suficiente? Suficiente del asesinato en masa, el hambre, la destrucción, la deshumanización, la ocupación en curso», dijo.

“La historia de Hind tiene el peso de una gente entera, no es suya. Eso nunca llegó a decirlo «.

Kilani agregó: «La historia de Hind se trata de un niño que llora, ‘sálvame’. Y la pregunta inquietante es: ¿cómo hemos dejado que un niño ruega por la vida y no se escuche?

Cuando comenzó el Festival de Cine de Venecia, «The Voice of Hind Rajab» fue abordado por los gustos de Brad Pitt, Phoenix y Mara como productores. Phoenix y Mara estuvieron presentes en la conferencia de prensa para mostrar su apoyo. Cuando se les preguntó si se unieron a la película mostró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaba «perdiendo la guerra cultural» en Hollywood, Ben Hania dijo que esperaba que su participación «signifique algo».

«Hemos visto que la narrativa en todo el mundo es que los que mueren en Gaza son daños colaterales. Esto es tan deshumanizante», dijo. Y es por eso que el cine, el arte y todo tipo de expresión son muy importantes: darle a esas personas una voz y una cara «.