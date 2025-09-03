Voice of Hind Rajab Director en Brad Pitt produciendo drama de Gaza

«La voz de Hind Rajab» director Kauther Ben Hania y su elenco fue recibido en la película Festival de Cine de Venecia Conferencia de prensa el miércoles con una ovación de pie de periodistas. El drama, que cuenta la verdadera historia de una niña palestina de 5 años que fue varada en un automóvil que fue atacado por las fuerzas israelíes en Gaza y luego encontrada muerta, se ha convertido en un favorito para el león dorado.

Una de las estrellas de la película, Saja Kilani, abrió la conferencia de prensa con una declaración aleccionadora. «En nombre de todos los actores de nosotros: ¿no es suficiente? Suficiente del asesinato en masa, el hambre, la deshumanización, la destrucción, la ocupación en curso», dijo.

«La voz de Hind es una de las decenas de miles de niños que fueron asesinados en los últimos dos años. Es la voz de cada hija y cada hijo con el derecho de vivir, soñar, existir con dignidad y todo es robado frente a los ojos sin parpadear. Detrás de cada número es una historia que nunca se cuentó. Su historia es una niña.

Ben Hania escribió y dirigió «La voz de Hind Rajab». La película desgarradora utiliza grabaciones de voz entre Hind Rajab y los voluntarios de Red Crescent que recibieron la llamada de emergencia e intentaron mantenerla en la línea para obtener una ambulancia. Rajab y su familia habían estado huyendo de la ciudad de Gaza cuando su vehículo fue bombardeado, matando a su tío, tía y tres primos. La niña se quedó en el vehículo durante horas mientras estaba en el teléfono a la Sociedad Palestina Red Crescent mientras intentaban rescatarla. Cuando el automóvil finalmente fue alcanzado por una ambulancia, que el ejército israelí había dado autorización, tanto Rajab como los paramédicos fueron encontrados muertos.

Justo cuando comenzó el Festival de Cine de Venecia, «The Voice of Hind Rajab» fue abordado por personas como Brad Pitt y Joaquin Phoenix como productores. Cuando se les preguntó si se unieron a la película mostró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaba «perdiendo la guerra cultural» en Hollywood, Ben Hania dijo que espera que sea una «señal» que las cosas estaban cambiando.

«Hemos visto que la narrativa en todo el mundo es que los que mueren en Gaza son daños colaterales. Esto es tan deshumanizante. Y es por eso que el cine, el arte y todo tipo de expresión son muy importantes: darle a esas personas una voz y una cara», dijo.

«Están aquí para apoyar la película y estoy muy feliz. Nunca en mi vida pensé que puede ser posible, así que estoy muy agradecido por su apoyo», agregó Ben Hania.

Para Ben Hania, ella afirmó parte de su «deber» al hacer que la voz de Hind Rajab provenía de una vista de cómo los palestinos habían sido «deshumanizados en los medios de comunicación occidentales». Ella dijo que quería «dar justicia a esas personas», pero agregó que a menudo siente, como directora, que es una causa perdida. «Algunos días, cuando estoy realmente deprimido, me pregunto: ¿cuál es el punto de hacer películas? Pero creo que es importante».

El impacto de la historia, como audio de la voz de Hind de esa llamada se volvió viral en las redes sociales, provocó una condena global. Los estudiantes manifestantes de la Universidad de Columbia renombraron edificios superados en honor a la víctima.

Además de usar grabaciones de llamadas reales, «Voice of Hind Rajab» reconstruye la emergencia desgarradora utilizando recreaciones con guiones basados ​​en testimonios y transcripciones de primera mano.

Más allá de Kilani, el elenco de todos los palestinos de la película comprende Motaz Malhees, Clara Khoury y Amer Hlehel.

«En el corazón de esta película hay algo muy simple y muy difícil de vivir. No puedo aceptar un mundo donde un niño pide ayuda y nadie viene. Ese dolor, ese fracaso, nos pertenece a todos», dijo Hania en un comunicado antes de Venecia. «Esta historia no se trata solo de Gaza. Habla de un dolor universal».

Varias estrellas de Hollywood, incluida Brad PittJoaquin Phoenix, Alfonso Cuaron y el director de «The Zone of Interest» Jonathan Glazer, recientemente abordaron la película como productores ejecutivos. Después de su estreno mundial en la competencia LIDO el miércoles «The Voice of Hind Rajab» hará su debut en América del Norte en el Festival de Cine de Toronto.

«The Voice of Hind Rajab» ha sido seleccionado como candidato tunecino en el concurso para el mejor cine internacional Oscar en los 98 ° Premios de la Academia.

Ben Hania fue un nominado a los Oscar 2024 a la mejor película documental a «cuatro hijas». Su película anterior, «The Man Who Sold His Skin», fue nominada al mejor largometraje internacional Oscar en 2021.

La guerra en curso en Gaza ha sido un tema importante de conversación en el Festival de Cine de Venecia. Junto con «The Voice of Hind Rajab», asistieron a una manifestación pro-palestina a miles a principios de semana.