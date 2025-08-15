‘Vladimir Tagic Talks de Operation Saber presenta el debut’ Yugo Florida ‘

Tras el éxito de la serie de televisión «Operación sable«, Que se estrenó en Canneseries para aclamar el año pasado y ganó al público en toda Europa, uno de sus creadores está haciendo que otro sueño se haga realidad: Vladimir Tagić estrenará su debut cinematográfico»Yugo Florida«En competencia en el Festival de Cine de Sarajevo.

La película sigue a Zoran (Andrija Kuzmanovic), un trabajador de turno nocturno cuya vida gira principalmente en torno a su trabajo como editor de programas de televisión que protege a los participantes mientras duermen, y las malvadas minucias de compartir un piso en mal estado con un hombre de mediana edad igualmente desagradable que enseña inglés a estudiantes chinos en línea. Las cosas dan un giro inesperado cuando el padre emocionalmente no disponible de Zoran es diagnosticado con una enfermedad terminal, con su hijo asumiendo su cuidado. El elenco también incluye a Nikola Pejakovic, Hana Selimovic, Snjezana Sinovcic Siskov y Jana Milosavljevic.

Hablar con Variedad Antes de Sarajevo, Tagić dice que comenzó a trabajar en la película antes de «Operation Saber», hace más de siete años. «Es mucho más fácil financiar programas de televisión que financiar una película, especialmente cuando está trabajando en una historia personal que no es necesariamente comercialmente interesante para un público más amplio», agrega. «Necesitábamos unos años para encontrar fondos de coproducción para la película».

Cuando se le preguntó qué piensa de la creciente popularidad de no solo la televisión en Europa en general, sino también en los programas de televisión de Europa del Este, el director dice que hay dos formas de ver la situación actual: «La primera es que los programas de televisión se están haciendo cargo y cada vez más interesantes para una audiencia más amplia, y las películas están en problemas. Otra forma de verlo es comprender que las películas estaban perdiendo audiencias incluso antes de que la serie de televisión comenzara a ascender, ya que la serie de la televisión comenzó a ascender, como la idea de ser la idea de ser la idea de ser el cine de cine, se detiene a las películas. Las películas de superhéroes de Hollywood se hicieron más amplias, y esa brecha ahora está llena de televisión «.

Aún así, a pesar de que ha construido su carrera en la televisión, Tagić cree que la película es «la forma de expresión más desafiante y emocionante». «Hacer una película es un sueño hecho realidad», brota. «Siento que las películas deberían existir, tienen que existir y seguir siendo la forma de arte más importante de mi vida y, creo, la vida de muchos otros».

«Yugo Florida» (cortesía del Festival de Cine de Sarajevo)

Cuando se trata de «Yugo Florida», Tagić dice que primero imaginó la película como una película de carretera, con dos personas atrapadas en el automóvil titular teniendo que planchar las complicaciones de su relación. Finalmente, la película evolucionó a partir de ese formato, con el director enfocándose en una representación de la soledad moderna. «Quería hacer una película que fuera más que solo la relación entre padre e hijo. Para mí, esta es una película sobre la soledad, y si quieres abordar ese tema, tienes que mirar más de un aspecto de la vida de tu personaje», dice.

Un aspecto clave en este sentido era la inserción del trabajo de Zoran como editor de reality show, un trabajo que Tagić tenía hace más de una década. «Conozco a muchas personas en Serbia que están trabajando en trabajos extraños», dice. «Puedes hacer que una mujer estadounidense en Minnesota llame a la línea de apoyo para un cajero automático y hablar con mi amigo en Belgrado. Mi primera idea era tener mi trabajo de personaje, y luego recordé cuando trabajé como editor principal en ‘Big Brother’. Fue el trabajo más interesante que he tenido, y una de esas cosas cuando buscas la historia de otra persona, pero podría contar mi historia.

Una vez que la estructura de la película finalmente estuvo en su lugar, el principal desafío de Tagić fue el lanzamiento. El director señala cómo Zoran es un «personaje difícil» de jugar. «Es un personaje pasivo; sus problemas son interiores, y es difícil no solo entender sino identificarse con este tipo de personajes. Temía que el público lo encontrara aburrido y demasiado melancólico, sino que escribí el personaje, así que tengo que defenderlo».

La solución del director fue elegir a un actor que era todo lo contrario, llegando a Kuzmanovic gracias a su inmensa popularidad como actor de cómodos en Serbia. «Al principio, estaba confundido», recuerda Tagić. «Pero incluso cuando le dije que quería que se afeitara la cabeza y perdiera algo de peso, todavía quería hacerlo. Estaba comprometido y tenía la transformación más sorprendente. Es irreconocible y lo aplaudo por eso».

En cuanto a cómo se siente por delante del estreno mundial de su debut, Tagić dice que está «un poco asustado» pero «en paz».

«Por supuesto, te pones nervioso», señala. «Te dudas de ti mismo y comienzas a cuestionar tus decisiones, pero al final de todas estas preguntas y miedos, solo hay una cosa, y esa es mi firme creencia de que he hecho una película veraz. Eso es lo más importante para mí. No hice ningún compromiso, no he azucarado nada, no intenté ganar audiencias … Lo hice como sentí, y yo viví con todo lo que viene con todo lo que viene con esa decisión».

«Yugo Florida» es producida por Marija Stojanovic para la producción sensorial de Serbia, en coproducción con las películas de contraste de Bulgaria, la Affaire de La Belle de Francia, la eclectica de Croacia y el oeste adriático de Montenegro. La película fue apoyada por el Centro de Cine Serbia, el Centro Audiovisual Croata (HAVC) y el Centro de Cine Nacional Bulgarian.