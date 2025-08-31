





Presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que Moscú y Beijing están «unidos en el fortalecimiento» de la agrupación de BRICS para abordar los problemas globales, incluida la oposición a las «sanciones discriminatorias» que afirma que están impediendo el desarrollo socioeconómico de los Estados miembros y la comunidad internacional más amplia.

En una entrevista con la Agencia de Noticias de Xinhua, antes de la próxima cumbre de la 25ª Organización de la Cooperación de Shanghai (SCO) que tiene lugar en el Municipio de China de Tianjin, el presidente ruso subrayó la profundidad de la cooperación más profunda entre las dos naciones dentro de las plataformas multilaterales en las plataformas multilaterales.

«Estamos trabajando estrechamente con Porcelana dentro de BRICS para expandir su papel como un pilar clave de la arquitectura global. Juntos, avanzamos iniciativas destinadas a expandir las oportunidades económicas para los estados miembros, incluida la creación de plataformas comunes para la asociación en sectores estratégicos «, dijo Putin, según lo citado por la Agencia de Noticias Xinhua.

«Estamos unidos en el fortalecimiento de la capacidad de los BRICS para abordar desafíos globales apremiantes, compartir opiniones similares sobre la seguridad regional e internacional, y tomar una posición común contra las sanciones discriminatorias que obstaculizan el desarrollo socioeconómico de nuestros miembros y el mundo en general», agregó.

El presidente ruso se encuentra actualmente en China para participar en la Cumbre 25 de Jefes de Estado del Consejo de Estado, que tendrá lugar del 31 de agosto al 1 de septiembre. Durante la cumbre, se espera que mantenga conversaciones bilaterales con el primer ministro Narendra Modi al margen.

Durante la entrevista con la agencia de noticias de Xinhua, Putin reiteró el apoyo para reformar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, pidiendo un «nuevo sistema financiero» basado en «Equidad verdadera» e igualdad de acceso para todas las naciones.

El presidente ruso criticó aún más el uso de herramientas financieras como una forma de «neocolonialismo» y dijo que BRICS busca un progreso inclusivo que beneficia a la «mayoría global».

«Junto con nuestros socios chinos, apoyamos la reforma del Fondo Monetario Internacional y el Banco mundial. Estamos unidos en la opinión de que un nuevo sistema financiero debe basarse en la apertura y la verdadera equidad, proporcionando acceso igual y no discriminatorio a sus herramientas para todos los países y reflejar la posición real de los Estados miembros en la economía global. Es esencial poner fin al uso de las finanzas como un instrumento del neocolonialismo, que va en contra de los intereses de la mayoría global. Por el contrario, buscamos el progreso en beneficio de toda la humanidad «, dijo Putin, según lo citado por la Agencia de Noticias Xinhua.

Putin también elogió el papel de China dentro del G20, durante su entrevista con la Agencia de Noticias de Xinhua, señalando que, junto con otras naciones de ideas afines, Rusia y China han contribuido a cambiar la agenda del grupo para reflejar las prioridades del sur global. Acogió con beneplácito la inclusión de la Unión Africana en el marco del G20, llamándolo un paso hacia «profundizar las sinergias» entre los BRIC y otras agrupaciones globales.

«Dentro del G20, junto con naciones de ideas afines, y especialmente Miembros de BRICS, Hemos redirigido la agenda hacia cuestiones de importancia real para la mayoría global, fortalecemos el formato al incluir la Unión Africana y profundizar las sinergias entre el G20 y los BRIC «, dijo, según lo citado por la agencia de noticias Xinhua.

