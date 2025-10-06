Vivir desde el Hollywood Bowl ‘es inusual y especial

La ecuación se ha revertido en los recientes especiales de «Salute del Grammy» de CBS: tradicionalmente eran saludos de estrellas donde el legendario artista que se está agotando hace una aparición en cameo al final (suponiendo que estén vivos). Pero con un homenaje reciente de la Tierra, Wind & Fire bajo ese banner y, ahora, un Cyndi Lauper Especial, recibimos conciertos completos de esos artistas, con una selección de socios de duetos invitados. Eso es mucho mejor, para cualquiera que se perdiera la reciente gira de despedida de Cyndi Lauper, o cualquiera que no lo hizo, ya que aporta más que suficiente potencia para impulsar dos horas por su cuenta en «Un Grammy Salute to Cyndi Lauper: vivir desde el Hollywood Bowl». Aunque cuando Joni Mitchell, SZA y Canto Sube, no son nada para estornudar.

«Ella es tan inusual», su primer álbum en solitario nos prometió en 1983. Este especial, producido por Grammys Veteran Ken honestoEl jefe de grabación de la Academia Harvey Mason Jr. y Lauper, también es muy inusual. El riesgo asumido es en lo cerca que se acerca a ser una transcripción directa del espectáculo que recorrió el país este año, entrega o toma algunas superestrellas e invitados de nicho. Hay exactamente dos cabezas parlantes que aparecen durante la duración del horario: breves testimonios de video de Brandi Carlile y Billie Eilish que apenas ocupan el espacio de un minuto entre ellos. El resto es Cyndi no expurnado, en el escenario, y no en la conversación, esa decisión posiblemente influenciada por el hecho de que los fanáticos ya obtuvieron una gran cantidad de eso en su documental de 2023 Paramount+ «Let the Canary Sing». Esta vez con Lauper, el espectáculo debe continuar y, en realidad, solo el programa, filmado durante dos noches a fines de agosto cuando su gira de despedida se envolvió en el Hollywood Bowl.

En cuanto a las «características», generalmente está muy bien coincidente, diva y no. Potencia de campo (y reciente Variedad sujeto de portada) Mickey Guyton demuestra una mezcla armónica ideal para Lauper desde el principio, sobre lo que puede ser uno de los números menos familiares de la noche, «que dejan entrar la lluvia». En un abrigo negro memorablemente largo y brillante, John Legend sale con ella a la cresta que separa el área de asientos de la piscina del tazón de sus otras cajas para una «hora tras tiempo» de cerca y personal; Él le da una contraparte más suave a su tono siempre un poco más crudo. Angélique Kidjo y Trombone Shorty agregan un poco más toques exóticos regionalmente al ya izquierdo en el centro de la izquierda en Nueva Orleans Bop, «Iko Iko».

El Sr. Shorty regresa para sentarse con Lauper y Mitchell en la querida «Carey» de esta última leyenda «. (Ese es el único número en el que el invitado está haciendo su propio número, en lugar de unirse al encabezado para uno de los suyos, pero en el caso de Mitchell, la montaña debe llegar a Mohammed. Y Lauper apenas está omitiendo la oportunidad de usar su tributo especial para pagar el tributo a la dura del show. SZA claramente juega bien con los demás, a juzgar que su colaboración de Kendrick Lamar es uno de los mayores éxitos del año, y le va tan bien a algo un poco más cerca de la mitad de la carretera Show-Biz. Y no podría haber un mejor casting para «Girls Just Want To Divir Fun» que Cher, quien incluso obtuvo un traje de pantalón de lunares de diseñador para que coincida con la de Lauper, y hace que la canción característica de la estrella suene como si también perteneciera a su catálogo.

La única colaboración que realmente no vale la pena en estas dos horas es la de Jake Wesley Rogers, que ofrece una de las mejores canciones de Lauper, «Money Changs Everything», una coda extendida que es muy … gritosa. Por otro lado, incluso si no es un punto culminante musical, puede apreciar que el dueto con Rogers termina en un combate de lucha simulado, presumiblemente en homenaje a la amistad de Lauper con el fallecido Capitán Lou Albano (que recibe un agradecimiento mucho antes en la transmisión). Wresslin ‘no cambió todo para Lauper, pero fue una de esas primeras señales que esta era una artista que lo haría a su manera, ya sea que eso signifique asociaciones con tipos carnosos y robustos o su antiguo aliático LGBTQ+.

¿Dijimos algunos párrafos que este especial no era sobre conversación? Puse un asterisco sustancial sobre eso, que lo piense, porque solo queríamos decir que tenía una (bienvenida, para nosotros) la falta de imágenes de la entrevista. Pero tu voluntad Escucharla hablar. Lauper dedicó muchos de sus conciertos cada noche este año a la narración de historias, lo que lo hizo bastante cerca de su versión de un programa de una mujer, incluso si tenía una banda completa que le devolvía la vuelta mientras regalaba su público con historias de su educación, logros profesionales y contratiempos y pensamientos sobre el feminismo. Este «Grammy Salute» ofrece una cantidad sorprendente de esas largas presentaciones de canciones, aparentemente en forma intacta (porque la forma en que ella les dice, habría pocas formas fáciles de cortarlas). Toda esa chat puede probar la paciencia de algunos, pero estos amigos de clima más justo pueden ir a los platos y regresar a las 10:50 para escuchar «las chicas solo quieren divertirse», mientras que los fanáticos que aprecian la medida completa de sus personajes kooky/contemplativos pueden instalarse para el viaje de lujo.

Entre sus números en solitario para la noche, por serios que sean sus temas, nada viene antes de los 42 años de placer y el complicado, que «ella bop» ha proporcionado. (Cuando las cámaras se cortaron a un par de chicas jóvenes en medio de las tomas de reacción de la audiencia, te preguntas qué haría el PMRC de que los jóvenes estén expuestos a este SMUT, si solo sobrevivieron). Por otro lado, «las Goonies ‘R’ buenas» no es una parte de su set, aunque es lo suficientemente divertida como para hacerlo de todos modos, para que no sea pura nota de nota y no mucho más. (Los miembros originales del elenco de «Goonies», Corey Feldman y Martha Plimpton, obtienen las tomas de reacción aquí). «Who Let In the Rain» es la ocasión para la primera introducción extendida de Lauper de la noche, como ella explica que lo escribió en 1989, en un momento en que su carrera estaba experimentando un chaqueta repentina y que me estaba dando un consejo sin cesar de los hombres en Chains: «Me encontré en casa, en lugar de la gente que me hizo famosa con la gente que me había dado cuenta repentin. para alejarse «. Examinando sus primeros fracasos profesionales posteriores al estrellato, dice: «Olvidé que no puedes dejar que un capítulo eclipse toda tu vida».

Como siempre, Lauper suena como una galleta dura de Queens, incluso si podría ser acusada de ser un copo de nieve, por no fanáticos que se encuentran en el especial y la escuchan defiendo lo que aún podemos considerar los ideales liberales. Carlile dice en su video clip: «Gracias por todo lo que has hecho por todas las personas, particularmente las mujeres, y que gracias nunca será suficiente gracias a cubrir lo que has hecho por los Queers». Lauper no expone mucho en eso, más allá de señalar que su diseñadora de disfraces la alentó a agregar más glamour por el bien de los gays. Pero al final de los «verdaderos colores», cuando ella y Sza dejaron que los fanáticos invisibles sobre ellos sean volados sobre ellos … bueno, puede que no sea suficiente hundir las aprobaciones regulatorias de la red entrantes, pero todavía hay pocas dudas de que no será una vista bienvenida en todos los Estados Unidos, y que está siendo especialmente cierto al agitarlo.

Otros matices no se hablan, pero serán obvios para los fanáticos, como «Sally’s Pigeons», con una introducción que Lauper hace principalmente sobre sus vecinos … pero lo que sus seguidores sabrán es sobre una amiga de la infancia que murió de un aborto en general. (Los «21 años» en la letra grabada originalmente se han cambiado a «52 años», para establecer que la canción todavía tiene lugar el año anterior a la implementación de Roe v. Wade). Nada de esto se pone en la cara del espectador casual, pero las feministas y la comunidad gay pueden tomar, bien, en el orgullo de la forma en que LAUPER continúa una niña de las revoluciones, incluso, ya que las feministas y la comunidad gay pueden tomar, bien, en el orgullo de cómo la uper de la uper de Lauper.

Una de las historias más reveladas que ofrece Lauper es sobre la tradición de las costureras que se topaban con su familia de inmigrantes italianos, y cómo pensaba: «Si pudieran hacer eso con tela», cosiendo elementos dispares, es decir, «tal vez podría hacer eso con música … me gustaba la deconstrucción antes de que sucediera». Pero por mucho que lo hiciera con un matrimonio de estilos musicales, en realidad también lo hizo con tela, incluso si ella no era la que manejaba las máquinas de coser. Es posible que la música haya terminado la corriente principal, pero todavía hay una calidad interesante de tantos años para su vestuario cambiante durante la noche. (Ella acredita a Christian Siriano y Geoffrey Mack para la costa de la gira). En un momento, es solo una gallo, y en otro, tiene lo que parece parte de un corpiño negro cosido en la parte delantera de una camisa de vestir blanca, y en otra, no tiene una pelusa. La moda puede ser una de las menos de las cosas que la mayoría de las personas que vieran «un saludo del Grammy a Cyndi Lauper» se preocuparán profundamente, pero en este caso, hace que la mujer … o al menos haga que las curiosidades de carrera de toda la mujer de la mujer simbólicamente grandes.