Vivir demasiado bien obtiene la mejor venganza

Proporcionando una variación útil en la sociópata de trote de Globe de Patricia Highsmith, Tom Ripley, para la era de las redes sociales, «Influencer» fue un éxito para Shudder en 2023. Así que ahora el director del director Kurtis David Harder y la estrella Cassandra Naud ha vuelto con «Influenciadores«, Una secuela digna que mantiene el brillo exclusivo del original y la torcedura narrativa al tiempo que agrega un número suficiente de nuevas arrugas.

La acusación de la cultura en línea narcisista sigue siendo poco más que una excusa para la intriga glamorosa, y nuestras motivaciones de antiheroina no infrecuentemente letales siguen siendo tan nubladas como la última vez. Pero se garantiza un buen momento en los lugares de vacaciones envidiables, con figuras macabras para muchas figuras principales aquí servidas como caviar en sashimi. Esta sabrosa si no particularmente saludable se servirá en estremecimiento a finales de este año.

Un prólogo encuentra a una mujer joven cortando su propia garganta en el patio de una lujosa mansión del sudeste asiático, luego se arrastra hacia un teléfono celular que suena cuya llamada podría haberla salvado … o no. No tenemos la historia de fondo detrás de ese episodio durante bastante tiempo, ya que el guión (esta vez escrito únicamente por Harder, sin el coautor de la primera película, Tesh Guttikonda), despliega una estructura complicada que hace grandes saltos en la ubicación y el tiempo. El primer capítulo real tiene lugar en el sur de Francia, donde Parisienne Diane (Lisa Delamar) celebra su primer aniversario como pareja con Catherine (NAUD), a quien sabemos que es el CW mortal, el cronador en serie y el asesino de los jóvenes turistas con derecho.

Pero estos dos realmente parecen estar enamorados, su idilio de fin de semana en una espléndida posada rural rural se echó a perder un poco cuando resulta que la sala especial que habían reservado ha sido usurpada al dominante el vlogger de viajes británico Charlotte (Georgina Campbell de «Barbarian» y «Bird Box: Barcelona»). CW, o cualquiera que sea su nombre actualmente, por supuesto, no será dispuesto a dejar que ese leve quede impune. Aún así, Diane sigue sin darse cuenta de las violentas acciones pasadas o presentes de su amante … hasta que se topa con evidencia desagradable, lo que provoca una confrontación que termina este romance de manera abrupta.

Mientras tanto, la víctima sobreviviente de la película anterior Madison (Emily Tennant) está tratando de reconstruir en silencio su vida en América del Norte. Fue absuelto de los varios asesinatos de esa historia por falta de evidencia. Pero como nunca se encontró el escurridizo perps CW, Internet continúa acosando, con la suposición de culpa de los teóricos de la conspiración que solo se actualiza cuando un par de podcasters atraen a Madison a una entrevista que desactiva todas las antiguas acusaciones similares a Amanda Knox. Esta nueva exposición la pone de vuelta en el radar de CW y viceversa. La investigación de Madison la lleva primero a Francia, luego a Bali, donde la familia preocupada de Diane cree que se ha fugado con «Catherine».

Ya viviendo la vida alta allí mientras se promocionan a sí mismas, ya que las celebridades en línea son una pareja nociva, Manosfera Blowhard Jacob (Jonathan Whitesell) y el regañón conservador Ariana (Veronica Long). Venta a la retórica misógina que solo es medio creyente mientras de hecho dominado por su novia, a quien repaganda repaganda como «¡El culto a la ideología de género está llegando para tus hijos!» Alguien que realmente está viviendo el estilo de vida de Andrew Tate Jacob solo finge es su mejor amiga Cameron (Dylan Playfair). No hace falta decir que todos estos vanos, privilegiados y autopromotos pronto van a hacer el conocimiento de CW, luego lamentarlo, incluso cuando Madison vengativo se concentra en el paradero de esa dama.

La ráfaga de lágrimas de un panel narrativo a otro (hay un largo flashback de dos tercios), más duro a veces parece estar cojeando su propia mecánica de suspenso. También requiere una suspensión considerable de incredulidad para comprar el dominio interminable y malicioso de CW de todas las cosas en línea, ya sea que esté arruinando la vida de otra persona o asumiendo otra identidad nueva para sí misma. Sin mencionar la improbabilidad de que no se detectara durante tanto tiempo a pesar de tanta luz del día ancha de los puntos de acceso turístico, como una mujer con una marca de nacimiento muy prominente en un lado de su rostro. ¿Es esa imperfección física la fuente de su resentimiento hirviendo hacia aquellos que «envenenan el agua» de la cultura y el discurso en todo el mundo? Como antes, solo podemos adivinar. Presumiblemente, en algún momento, los cineastas desbloquean el misterio de CW con una explicación de historia de origen. Pero ese tiempo no es «influyentes».

Esta película, sin embargo, a fuego lento hasta que hierva. El caos climático da el debido respeto tanto a CW como a Madison, incluso si su pieza de pelea de niñas es posiblemente demasiado bofetada, mientras ofrece una desgracia sangrienta a varios otros. La vicendiosa emoción de «bueno, estas personas probablemente lo merecen» se subrayan por una atmósfera generalizada de exceso de dinero tomado. Todos parecen una modelo o al menos vestidos como uno (Naud en realidad funciona como diseñador de disfraces). Las ubicaciones son fabulosas, de modo que después de un tiempo comienzas a preguntarte por qué uno se molestaría con un resort que no tener una piscina infinita.

La fotografía panorámica de David Schuurman es maximizado por la fotografía de pantalla panorámica de David Schuurman, que con frecuencia nos complace aún más con vistas de paisajes espectaculares. Retener la partitura original de Avery Kentis es una lista de reproducción genial de pistas multinacionales de varios artistas que refuerzan la noción de que estos personajes existen en unas vacaciones permanentes que la mayoría de los espectadores no podrían permitirse, y sugiriendo que tal vez merecen lo que les llega como resultado.