Vivienda de Bunga Kur subsidiada por el gobierno, el ministro Ara Pede abre muchos empleos

Yakarta, Viva – Ministro Residente y el área de liquidación (PKP) Maruarar Sirait es optimista de que el crédito comercial de las personas (Dónde) La vivienda abre empleos para la comunidad. Además, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas ha subsidiado flor El Kur es de 5-10 por ciento.

Se sabe que este kur residencial es un programa pro -personas del presidente Prabowo Subianto para alentar la implementación del programa de 3 millones de la Cámara. Además, la cuota de las instalaciones de liquidez de financiamiento de la vivienda (FLPP) también se ha elevado a 350,000 unidades de vivienda subvención.

«A través de la vivienda, Kur, donde el gobierno subsidiará una tasa de interés del 5 por ciento para las MIPYME (micro, pequeñas y medianas empresas) abrirá muchos empleos para la comunidad», dijo Maruarar o llamó a ARA en un comunicado oficial recibido en Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Este optimismo dijo ARA, también respaldado por muchas políticas y programas de vivienda pro -personas, como la existencia de derechos de tierra y construcción (BPHTB) y los costos de aprobación del edificio (PBG) y los impuestos de valor agregado por el gobierno (PPN DTP) hasta el final del año.



Ministro de Vivienda y Área de Asentamiento, Maruarar Sirait

«Esto está de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto y el Ministro de Finanzas de que la absorción del presupuesto, incluida la vivienda, también debe aumentarse.

El gobierno estableció un techo de vivienda Kur de Rp130 ​​billones para este año. Este techo es un límite de crédito máximo que se puede distribuir a los bancos a los actores comerciales y a la comunidad en el sector de la vivienda.

Ara espera que el crédito de crédito comercial de la vivienda (KUR) preparado por el gobierno en 2025 sea alrededor de Rp130 ​​billones, puede ser absorbido de manera óptima. Kur Housing no solo alcanzará personas de bajos ingresos en el ecosistema residencial.



Fotografías aéreas de vivienda subsidiada en Bogor, West Java. Foto : Entre fotos/Yulius Satria Wijaya

El ecosistema, dijo que ARA, como los desarrolladores, contratistas para construir tiendas también sentirán los beneficios del programa de la Casa Subsidiado.

«Esta es una prueba de la alineación del estado, el gobierno del presidente Prabowo para el pueblo. Por lo tanto, el nombre es el crédito comercial del pueblo por la vivienda, porque la vivienda del sector es un ecosistema extraordinario», dijo.

Según ARA, el gobierno está dirigido a viviendas subsidiadas que se construirán hasta 350 mil unidades este año es un aumento drástico del objetivo del año anterior de 230 mil unidades. (Hormiga)