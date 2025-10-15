Vivek Menon se convierte en el primer asiático en presidir la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN







indio fauna El conservacionista Vivek Menon ha hecho historia al convertirse en el primer presidente asiático de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN. Fue elegido para el período 2025-2029 durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN celebrado en Abu Dhabi.

Con el anuncio, Menon se ha convertido en el primer asiático en presidir la comisión en sus 75 años de historia.

Vivek Menon, conservacionista de la vida silvestre, comentarista ambiental, autor y fotógrafo indio apasionado por los elefantes, es un líder conservacionista cuya dedicación de toda la vida ha creado un cambio global positivo para la vida silvestre y los hábitats naturales.

«Mi objetivo es fortalecer el SSC para convertirlo en una red más resiliente, inclusiva y con impacto global que impulse la acción y dé forma a las políticas. Creo en el poder de esta red global de más de 11.000 expertos, unidos por una pasión compartida por la vida en la Tierra, y como presidente, la dirigiré con integridad, transparencia y dedicación», dijo Vivek Menon.

A través de orientación experta para organizaciones de primer nivel, participación en iniciativas históricas y capacitación del personal encargado de hacer cumplir la ley en más de 50 paísesMenon ha avanzado en soluciones a desafíos críticos como el comercio ilegal de vida silvestre y la protección de especies. Su impacto se extiende desde el establecimiento de reservas en Myanmar hasta ayudar a dar forma a las políticas internacionales de conservación a través de roles activos en la CITES, la UNESCO y las juntas asesoras nacionales.

Menon es conocido por su trabajo en la protección de los elefantes y la lucha contra los delitos contra la vida silvestre. Con más de 30 años de experiencia, ha trabajado en más de 100 países y ha capacitado a funcionarios en más de 50 naciones. Sus esfuerzos han ayudado a dar forma a importantes políticas de vida silvestre y también ha desempeñado un papel clave en el establecimiento de áreas protegidas y organizaciones de conservación en la India y más allá.

En India, Menon es el fundador y director ejecutivo de Wildlife Trust of India (WTI). Bajo su liderazgo, el WTI ha llevado a cabo importantes proyectos como la protección del corredor de elefantes, esfuerzos contra la caza furtiva y programas de rescate y recuperación de vida silvestre.

A nivel internacional, Menon ha desempeñado muchos roles importantes en la UICN, incluido el de presidente del Grupo de especialistas en elefantes asiáticos y miembro de comités que configuran los objetivos globales de biodiversidad. También ha escrito diez libros sobre vida silvestre, incluido el muy leído indio Mamíferos: una guía de campo.

El trabajo de Menon ha sido reconocido con varios premios internacionales como el Premio Clark R. Bavin, el Premio Whitley Continuation y el Freedom of the City of London en 2024.

Su elección como presidente del SSC es un paso importante para la diversidad en el liderazgo en conservación, dando una voz más fuerte a Asia y el Sur Global en la protección global de especies.





Fuente