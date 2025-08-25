Vive un juicio de divorcio con Azizah Salsha, esta es la palabra Pratama Arhan

Yakarta, Viva – Las noticias impactantes provienen de un socio Azizah salsha y futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan. Ambos se sometieron oficialmente a una audiencia de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: En las estrellas del pasado, ahora excluida: ¿Se graduó la era de Witan, Asnawi y Arhan en el equipo nacional indonesio?



Este proceso legal fue revelado no de un anuncio oficial, sino accidentalmente conocido por reporteros que inicialmente cubrieron el juicio de divorcio Andre Taulany y Rien Wartia Trigina. Mientras estaban en el lugar, los nombres de Pratama Arhan y Nurul Azizah Rosiade, el nombre original de Azizah Salsha, fueron llamados a la sala del tribunal III. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Se vio a algunas personas ingresando a la sala del tribunal, y unos 15 minutos después salieron sin dar ninguna información. De hecho, cuando se le acercó el equipo de medios, las dos personas eligieron el silencio e inmediatamente entraron al Toyota Voxy negro. El conductor del vehículo luego confirmó que el pasajero era una fiesta de Pratama Arhan.

Leer también: ¿Thom Haye elige Persib o Seklub con Pratama Arhan? ¡Los fanáticos del equipo nacional indonesio están emocionados!



Un oficial de la corte religiosa de Tigaraksa confirmó que el juicio celebrado fue de hecho una audiencia de divorcio entre Arhan y Azizah. También mencionado, la agenda esta vez fue la primera prueba. Sin embargo, los oficiales fueron reacios a explicar más sobre el juicio.

A partir de los resultados de búsqueda del Sistema de Información de Búsqueda de casos (SIPP), la demanda presentada se registró como divorcio de divorcio, a saber, la demanda de divorcio presentada por el esposo. El nombre del abogado de Arhan, Singgih Tomi Gumilang, fue grabado como la parte que representa en este caso.

Leer también: ¡Arrapes! El hermano menor subió el video del asunto del esposo de Chikita Meidy, Gisel a Dewi Perssik estaba ocupado comentado



Curiosamente, tanto Arhan como Azizah no estaban presentes directamente en el tribunal. Arhan solo estaba representado por su asesor legal, mientras que el representante de Azizah no era visible en absoluto.

«Safe», dijo el abogado de Pratama Arhan brevemente cuando los reporteros en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang.

La breve declaración se convirtió en la única respuesta de Arhan. No proporcionó otros detalles sobre el proceso de prueba o las razones de divorcio propuestas por su cliente.

La cuestión de la grieta del hogar ha sido durante mucho tiempo un material para la conversación pública. Arhan había eliminado todas las fotos con su esposa en las redes sociales. Mientras tanto, Azizah fue visto jugando a Padel varias veces con sus amigos. En una ocasión, Azizah incluso jugó con Philo Paz, de quien se decía que era su ex amante.