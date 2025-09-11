Viva Kids adquiere ‘el pez de pout-pout’ para América del Norte

Niños viva ha adquirido la función animada «The Pout-Pout Fish», con un amplio lanzamiento teatral de América del Norte programado para el 20 de marzo de 2026.

La película sigue a dos inadaptados acuáticos en un viaje imposible para salvar su hogar. Nick Offerman lidera el elenco de voz que también presenta a Nina Oyama, Miranda Otto, Remy Hii, Jordin Sparks y Amy Sedaris.

Ricard Cussó dirige la adaptación, que se basa en la serie de libros para niños escrita por Deborah Diesen e ilustrada por Dan Hanna. Rio Harrington codirige y Elise Allen, Elie Choufany y Dominic Morris escribieron el guión.

Victor Elizalde, CEO de Viva Pictures, dijo: «‘El pez puchero’ se ha apreciado en las aulas y hogares de todo el mundo, enseñando lecciones de amistad, valentía y autodescubrimiento a toda una generación». Elizalde agregó: «Llevar esta querida historia a los cines refleja el compromiso de Viva de defender la IP icónica y entregar una animación audaz y digna de franquicias. Con su legado educativo, lectores globales y una adaptación impresionante para la pantalla grande, ‘el pez pout-pout’ está preparado para inspirar audiencias en todas partes».

Jen Besser, presidenta y editor de MacMillan Children’s Publishing Group, agregó: «‘El pescado de pout-pout'» comenzó como un solo libro y desde entonces se ha convertido en una franquicia global adoptada por lectores, educadores y familias en todas partes. La película marca un paso emocionante para expandir el mundo de ‘The Pout-Pout Fish’ Beyond Publishing y en la pantalla grande «.

«Desde el primer borrador y diseños, ‘el pescado de pucheros’ nos enganchó. Estamos encantados de ver a los compradores en todo el mundo compartir nuestro amor por este dúo poco probable, un lente de pouty y un dragón marino de alta energía», dijo el director gerente de Sola Media, Solveig Langeland. «Viva es el socio perfecto para un amplio lanzamiento en los Estados Unidos, y estamos seguros de que llegarán a la gran audiencia norteamericana que ya ama el libro más vendido».

El acuerdo fue negociado por Victor Elizalde para Viva Pictures y Solveig Langeland para Sola Media.

«The Pout-Pout Fish» es producida por una productora con sede en Australia como un Photon Creative, MIMO Studios y MacMillan Publishers, que también financiaron.

«The Pout-Pout Fish» fue financiado por Alceon Entertainment Partners Pty Ltd. El financiamiento de producción fue organizado por Eclectik Vision Capital Pty Ltd. El trabajo de postproducción digital y visual se realizó en Queensland, Australia con fondos de Screen Queensland.