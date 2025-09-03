Viva está abriendo una ganancia neta de IDR 1.19 billones en el semestre I-2025

Jacarta, VIVA -Pt Visi Media Asia TBK (Viva) talló con éxito un rendimiento sólido en el primer semestre beneficio neto alcanzó RP 1.19 billones.

Leer también: La realización del gasto de capital del primer semestre aún está lejos del objetivo de 2025, Astra Boss abre votos



Director del Presidente de Viva, Arieh Yahya Enfatizando, este logro ha demostrado la dirección del claro crecimiento y proporciona optimismo para el viaje de la compañía en el futuro.

«En los primeros seis meses de este año, Viva pudo revertir la pérdida del año pasado en una ganancia neta, respaldada por el éxito reestructuración Finanzas significativas «, dijo Arief en la exposición pública en Bakrie Tower, Kuningan, South Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: PT Kai está reservando una ganancia neta de IDR 1.18 billones en el semestre I-2025





AGMS PT Visi Media Asia TBK (Viva)

Mientras que los ingresos se registraron en RP 477.9 mil millones y EBITDA RP 32.8 mil millones, con un margen de 6.9 por ciento. Sin embargo, Arief aseguró que la eficiencia de los gastos de interés fue la clave principal para mejorar el rendimiento de Viva en el primer semestre de este I-2025.

Leer también: La ganancia de Bakrie Sumatera Plantations aumentó un 103% en el segundo trimestre de 2025, impulsado por las ventas de palma y caucho



«Este gran cambio hace que la Fundación Financiera Viva sea más saludable para llevar a cabo varias acciones corporativas», dijo.

En términos de estructura de capital, la Compañía logró suprimir los pasivos totales a RP 6.10 billones el 30 de junio de 2025, del anterior RP 7.28 billones el 31 de diciembre de 2024. La equidad también se había revertido positivamente el RP 418.97 mil millones, después de un déficit de RP 772.9 billones al final del año pasado.

La mejora de esta estructura de capital fue confirmada por Arief de haberse convertido en un hito importante, lo que ayudó a enfatizar la capacidad de Viva para hacer que los balances sean saludables mientras fortalecen su resistencia financiera.

«La reestructuración proporciona espacio para que Viva continúe invirtiendo en contenido, tecnología y desarrollo de talento», dijo Arief.

«Estamos comprometidos a mantener el liderazgo en la televisión del TLC y expandir el alcance digital en la era de la convergencia de los medios», dijo.