Viudas de 12 años, Ayu Ting Ting admitió que él no era el tipo de mujer que estaba ansiosa

VIVA – A pesar de vivir la vida como viuda durante casi 12 años, Ayu ting ting Reveló que ella no es el tipo de mujer que también está pensando en el deseo. Esta confesión transmitió mientras hablaba casualmente con Sule y Andre Taulany.

Cuando se le preguntó cómo canalizó los deseos cuando no tenía un compañero, el cantante de la canción de la dirección falsa afirmaba poder superarlo porque no era el tipo de mujer que estaba demasiado desesperada. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Pero no es del tipo que es así», enfatizó Ayu Ting Ting que el asunto no era su principal prioridad citada de YouTube Taulany TV el sábado 8 de agosto de 2025.

Durante el período viudo, Ayu había tenido varias relaciones amorosas. Sin embargo, no hay nadie que termine en el pasillo. Ahora, después de pasar por estas experiencias, Ayu decidió ser más selectivo y cuidadoso al encontrar una pareja.

«Si es posible, se le dará sustento si puede ser equivalente, no solo material (emocional y mente), comprensión, afecto, aceptando especialmente los bilqis», dijo.

Agrega que una de las cosas más importantes que no se pueden ignorar es respetar a las familias de los demás.

«(Especialmente respetando a las familias del otro) Él es una de ellas», agregó.

Ayu no descartó que tener una pareja sea un deseo por su corazón. Aunque falló varias veces, estaba seguro de que Dios tenía un mejor plan.

«Sí, si un compañero lo pregunta, es necesario, solo de ayer, se podría decir que varias veces como AYU falló y no se convirtió en a pesar de que todo fue decisión de Ayu, pero como tal vez Dios no había amado a lo mejor», explicó.

Para Ayu, el matrimonio no es solo una formalidad o cumple el deseo por un momento. Espera conocer a alguien que tenga razón, listo para comprometerse, aceptarse a sí mismo y a la princesa, y tener igualdad en términos de emociones y mentalidad.

«Quién no quiere, realmente quiere tener una pareja nuevamente. Ayu también es el ideal de querer tener muchos hijos.