Viudas 10 meses, Kimberly Ryder reveló sin rodeos la identidad de un nuevo novio: ¡no sea para Suuzon!

Yakarta, Viva – Dado que oficialmente se separó del actor Edward Akbar en noviembre de 2025, artista Kimberly Ryder Elegir un enfoque en su vida como madre de dos hijos. El divorcio de la pareja estaba en el centro de atención pública porque fue coloreado por conflicto para informarse entre sí a la policía. Pero ahora, la disputa ha terminado pacíficamente.

Kimberly no tardó mucho en volver a organizar su vida. Después de 10 meses de viuda, la estrella y la modelo de la película finalmente admitieron que había seguido adelante. Incluso reveló sin rodeos que ya tenía un nuevo amante, un hombre de negocios. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Sí, eso es correcto para que no sea Suuzon conmigo», dijo Kimberly Ryder cuando se recibió recientemente por el equipo de medios.

Además, Kimberly reveló que el amante había sido introducido a la familia, incluidos sus dos hijos. Esta es también una señal de que la historia de amor se toma en serio.

«Cuando la familia o los hijos ya lo preguntan, por supuesto que ya lo sabe», dijo.

Aun así, el hermano de Natasha Ryder era reacio a divulgar más detalles sobre la historia de su amor, incluido cuánto tiempo estaba saliendo con el empresario.

«Si ya es un asunto, sin comentarios», respondió con una sonrisa.

«Vamos, comienza la pregunta. No soy un comentario», agregó nuevamente.

Sin duda, Kimberly afirmó que ahora estaba listo para abrir su corazón a otro hombre después de pasar por un momento difícil después del divorcio.

«Sí. Sí, adiós», dijo con una sonrisa.

Había sido asociado con Baim Wong

Antes del reconocimiento sobre su nueva novia, se rumoreaba que Kimberly Ryder estaba cerca del actor y productor Baim Wong. El rumor estaba sobresaliendo después de que afirmó estar bastante familiarizado con los hijos de Baim, a saber, Kiano y Kenzo.

«Finalmente se reunieron con Kenzo y Kiano que siempre estaban atrapados, ¿verdad? Baim. Como ser llamado por su hijo, no su padre», dijo Kimberly.

Incluso compartió una experiencia divertida cuando Kenzo lo contactó a través de WhatsApp.

«Entonces, Kenzo, a veces te gusta WhatsApp (digamos)» Este Kenzo quiere llamar «.» Sí, está bien «, (le dije a Kenzo)» Hola, ¿cómo estás? » Sí, es divertido charlar «, dijo.

No solo eso, Kimberly también invitó a sus hijos a jugar a la oficina de Baim Wong. Esto está relacionado con su participación en el Proyecto de Cine Baim.

«También llegué a su oficina, Baim con los niños, solo jugé juntos, solo lo disfruté. He jugado con ellos, en el futuro quiero volver a jugar juntos con los niños», explicó.

Ahora, con el reconocimiento oficial sobre su relación con el empresario, Kimberly parece cerrar la especulación pública relacionada con su proximidad a Baim Wong. Eligió pisar constantemente su nueva vida después del divorcio.