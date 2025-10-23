Viuda viral en Lampung está desesperada por cortarle los genitales a su amante: ¡arrepentida pero satisfecha!

LampungVIVA – La ciudad de Bandar Lampung de repente se emocionó después de la circulación de noticias impactantes sobre una persona. janda nombrado Windi Sintia (28) quien tuvo el corazón de cortarle los genitales a su novia.

Esta acción imprudente la realizó en una plaza pública luego de sentirse herido al ser abandonado por su esposa. amado. Aunque ahora se arrepiente, WI admite que todavía está satisfecho con sus acciones.



La policía lleva a cabo una investigación de la escena del crimen de un caso de mutilación genital en Bandarlampung

Cronología de acontecimientos impactantes

Este incidente ocurrió el domingo 19 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 19.00 horas en el campo Baruna, distrito de Panjang, Bandar Lampung. Windi invitó a su amante, Karsilan (32), de quien se sabe que está casado, a reunirse con la excusa de querer hablar seriamente sobre su relación.

Al principio la reunión transcurrió en silencio. Según información policial, ambos tuvieron relaciones sexuales en ese lugar. Sin embargo, en medio de ese momento, Windi de repente sacó un cuchillo de su bolso y cortó los genitales de Karsilan hasta casi cortarlos.

Los gritos de la víctima hicieron que llegaran residentes locales y llevaran inmediatamente a Karsilan al Hospital Regional Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung. Sufrió graves lesiones en sus órganos vitales y tuvo que someterse a tratamiento médico de urgencia.

El propio WI no se escapó. Permaneció en el lugar y luego fue detenido por la policía de Panjang, antes de ser llevado a la policía de Bandar Lampung para un examen más detenido.

El motivo del perpetrador

A partir de los resultados de la investigación inicial, se descubrió que Windi y Karsilan habían estado en una relación romántica desde 2019. Aunque sabía que Karsilan ya tenía esposa, Windi admitió que aún mantenía la relación porque sentía que realmente amaba a su hombre.

Sin embargo, más tarde descubrió que Karsilan estaba casado con otra mujer y rara vez empezó a contactarlo. Desde entonces, los sentimientos de celos y enojo comenzaron a alcanzar su punto máximo.

Según la confesión de WI a los investigadores, se sintió traicionado y explotado emocional y económicamente. Sintió que había sacrificado mucho por Karsilan, pero en cambio fue abandonado sin explicación.

«Lo siento, pero hay un sentimiento de satisfacción. Todo este tiempo me han atormentado mucho internamente. Sólo quiero que él sienta el dolor». dijo Windi, citado por VIVA de Instagram @folkshitt Jueves 23 de octubre de 2025.