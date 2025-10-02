Vitinha Sumpal Lamine Mouth Yamal después del PSG Beatangi Barcelona

VIVA -Paris Saint-Germain (PSG) robó con éxito una victoria dramática sobre Barcelona En la continuación de la fase grupal Campeón de la liga 2025. El partido que tuvo lugar en Estadi Olympic Lluis Company se convirtió en una etapa de respuesta para el equipo de Les Parisiens en los comentarios de dos estrellas jóvenes Blaugrana, Lamine Yamal y Pedri.

Barcelona había hecho que los partidarios anfitriones animaron primero. Ferran Torres abrió la ventaja en el minuto 19 después de recibir un pase maduro de Marcus Rashford, quien fue prestado al Club Katalunya.

Pero el PSG muestra la mentalidad de campeón. Senny Mayulu logró igualar, antes de que Achraf Hakimi lanzara un pase medible que Goncalo Ramos completó bien para garantizar una victoria por 2-1 para los visitantes.

Esta victoria hace que el PSG ocupara el tercer lugar en la clasificación del grupo en 36 equipos. Barcelona en realidad cayó en la posición 16 después de pasar dos partidos.

Antes del partido, Yamal había calentado la atmósfera subiendo en las redes sociales que tenía confianza. Pedri no era menos ruidoso, llamando a Barcelona seguir siendo el mejor a pesar de tratar con el PSG.

La declaración recibió inmediatamente una respuesta del campamento del PSG. Goncalo Ramos enfatizó que el «mejor» estado no es suficiente con las palabras, sino que debe probarse en el campo.

«Si es lo mejor, demuestre cuando compite. No solo hablar. Somos campeones europeos y hemos demostrado nuevamente aquí», dijo Ramos.

Mientras tanto, Vitinha Elige responder con más calma. El mediocampista portugués evalúa los comentarios de los jugadores opuestos es normal antes de un gran partido.

«Cada gran partido siempre hay una declaración como esa. No nos importa, nuestro enfoque está solo en el campo. Ganamos, y eso es lo más importante», dijo Vitinha.

Esta victoria se siente especial para el PSG. Porque, actuaron sin Ousmane Dembele, que acababa de ganar el Balón de OR 2025, así como otros dos pilares, Desire Douue y Khvicha Kvaratskhelia.

Para Vitinha, el resultado fue una prueba de que la fuerza de PSG no solo dependía de uno o dos jugadores. «Este es un gran mensaje. Sin algunos jugadores clave, aún podemos ganar», dijo.

Además, el PSG volverá a la competencia nacional visitando la sede de Lille los fines de semana. Por otro lado, Barcelona debe levantarse inmediatamente al entretener a Sevilla en el evento Laliga.