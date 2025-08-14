Vistas previas españolas de Locarno «Lóngquán», ‘Mateses’, ‘Cowgirl’

«Lóngquán: The Dragon’s Spring», una característica híbrida de ficción de documentos que marcó el debut de la función de Catalan Adrià Guxens, se fue con el premio de trabajo en progreso en LOCARNO PROVistas previas de español inaugural.

El Plaudit consiste en un premio en especie de € 10,000 ($ 11,700) en servicios de postproducción otorgados por la Antaviana de Barcelona. El premio va a una película que busca abordar una ausencia cercana en el cine español, películas que ingresan a personajes de orígenes multiculturales.

Una película de ficción con a veces una sensación documental y en otros que sugieren el cuidadoso control como el director de una película de ficción, que se mueve entre el realismo y la fantasía, pasado y presente, los extractos de «Lóngquán» se muestran en el clímax de Locarno en uno de los puntos altos emocionales de las vistas previas, husharno a Locarno Rialto Cinema Audiation, gracias en lo que parece un desempeño de un desempeño de Catalan.

«Lóngquán: The Dragon’s Spring» «marca el comienzo de las prometedoras carreras de Adrià Guxens y Junyi Sun», dijo la productora Anna Moragriega en Pausa Dramática, que produce junto con las películas de La Charito («The Coffee Table»).

«Si bien países como Francia o Estados Unidos han estado contando historias sobre personas de diversos orígenes durante años, en España todavía nos resistimos a colocarlas en el centro de nuestras narraciones, a pesar de que nuestra sociedad ha sido plural durante mucho tiempo», agregó Guxens.

«Hacer esta película en España es un milagro», dice Moragriega Variedad. En su enfoque, es una adición pionera a la rica tradición de las características de documento catalán, muy impulsada por el Pompeu Fabra U.

En otras maneras, las vistas previas en español inaugurales inaugurales de Locarno hablan más de cine ahora en España, en términos artísticos e industriales.

«The Mantiss», el thriller de la mayoría de edad sobrenatural de Didac Gimeno, bebe profundamente en el pozo de la gran tradición de España del cine de género del autor,

Dramedy romántica rural «Cowgirl» aprovecha la vibrante coproducción pan-regional de España, explotando aquí un eje de Valencia-Catalonia. Es producido por Lorena Torres en Fly Hunter, y coproducida por Productions Quart y Aguacato y calibración con el respaldo de National, Valencia y Catalan Pubcaster-Rtve, un despeje y 3cat.

¡Producido por Charli Bujosa, seleccionado para el 2024 Match Me!, «La Carn» de Locarno!, «La Carn» también es testimonio de la coproducción nacional y una generación de productores que empujan el cine queer, pero como una amplia oferta de audiencia, no de entretenimiento de nicho.

Una mirada más cercana a los cinco títulos de vistas previas en español:

«La carne» (Joan Portel, España)

Inspirado en una actuación en el teatro de Porcel con la película que contiene su creación, presentando la pieza en sí y también agregó elementos ficticios, «necesitaba comprender la actuación y el personaje de su creador», dijo Porcel dijo Variedad. La primera característica realmente principal producida por Mansalva Films, señaló su fundador Charli Bujosa, ¡en Locarno’s Match Me! El año pasado con la notable «La pasta».

«Codgirl» (Cristina Fernández Pintado, Miguel Lloren, España)

Una segunda oportunidad, más tarde, la rural drama romántica rural ambientada en un campo impresionante. Empar, 67, una mujer agricultor con una fina línea en humor mordiente: «¿Está tu familia cerca?» Un nuevo joven ayudante pregunta. «Sí, en el cementerio», responde ella, necesita un ternero de su vaca para salvar su granja. Ella recibe ayuda de una vieja llama, reavivando las emociones de la década. Una posible ruptura, reiniciando a Fernández Pintado y Lloren, alumnos de «cosas que hacer antes de morir».

«Lóngquán: la primavera del dragón» (Adrià Guxens, España)

En el Año Nuevo del Dragón, Junyi, un joven catalán de ascendencia china, recibe una llamada de su madre en China, diciendo que su abuela de 94 años de repente se ha enfermado de repente y quiere verlo. El viaje de Junyi a Lóngquán transformará su sentido de raíces e identidad. «Una joya rara en el cine catalán y español, una película sobre identidad cultural y la búsqueda de las raíces, explorando temas de identidad, memoria y pertenencia», dice la productora Anna Moragriega.

«Las mantis» («Las Mantes», Didac Gimeno, España, Argentina)

Parte de una nueva ola de cine de fantasía que abarca lo visual y lo simbólico como su lenguaje narrativo principal, señala Gimeno. Filmado en Super 16 mm, «The Mantises» se vuelve contra Aitana, de 14 años, quien, después de la muerte de su madre, pasa el verano en la casa de su tío cuyo bosque y animales cercanos son un portal de la otra vida. Producido por MGC de España y Motoneta Cine de Argentina, una película «sobre el dolor, pero también se atreve a explorar lo oculto, lo prohibido y lo sobrenatural como una forma de sanar», dice Gimeno.

«Este cuerpo mío» (Affaoco Gnecco, Carolina YusteEspaña)

Producido por la casa de producción exclusiva de Carlo D’Ursi Potenza Produccions, un cuento de viaje LGBT LGBT centrado en la amistad. Rafael, un hombre trans que aprende a aceptar su propio cuerpo, y Carolina, su compañero inquebrantable, se dirigió a Chile para asegurar el sentido de aceptación de Rafael: el suyo y el de su familia. Filmado con sentido del humor mientras desempaqueta los desafíos psicológicos de la transexualidad.