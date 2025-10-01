Vista previa del estreno de la campaña del rol crítico: Araman Spoilers

Uno no simplemente camina hacia Aramán, sino que serán arrojados a él.

Cuando Papel crítico Debuta el Primer episodio de su campaña 4 juevesLos espectadores verán el elenco de la serie de juego real de Dungeons & Dragons Comience su nueva edición del juego Roleplaying Mid-Story. La elección en medias-resa como la estrella de «Dimension 20» del abandono Brennan Lee Mulligan está tomando su primer turno como Game Master para una campaña de rol crítico principal completay permitiendo GM de mucho tiempo Matthew Mercer Para sentarse este y convertirse en miembro del elenco.

«Brennan sale de la puerta. Variedad. «Y no me malinterpreten: hay una razón por la cual muchos juegos comienzan por todos los que se encuentran en las tabernas. Es un buen lugar, todos pueden tomar algunas bebidas, todos se conocen. Esto no es eso. Ya está entrando en un tapiz tejido de relaciones e historia entre los personajes, la historia con el mundo y los NP.

(Variedad se dice que dentro de ese estofado metafórico, habrá rollos de arándano ficticios servidos).

Mulligan tomó esta decisión única en cómo ingresar al mundo de Aramán, su escenario recién creado para la Campaña 4, con el apoyo de Ray, Mercer y el equipo de roles críticos, pero fue su concepto inicial y en realidad nació de la historia de la comedia de improvisación de Mulligan.

«Me suscribo a una metodología y una directriz que aprendí en Improv, que está comenzando en el medio a menudo es más aclarador, a pesar de que es más denso que comienza al principio», dijo Mulligan. «Fue una gran lección antigua que aprendí haciendo improvisación, que fue, vas a escuchar una llamada telefónica de 10 minutos, pero solo puedes elegir 15 segundos, y solo estás escuchando un lado de la conversación. Por lo tanto, tienes 15 segundos para entender de qué se trata de una llamada telefónica de 10 minutos. Intuitivamente sabe que entras en el medio de una conversación, en realidad es más probable que entiendas lo que está sucediendo que ir al principio o al final «.

Mulligan agregó: «Inmediatamente comenzar sin contexto en realidad te da el mayor contexto. Así que creo que gran parte de este episodio inicial, para mí, se trataba de mostrar a tus personajes en medio de vidas complicadas como una forma de crear la claridad más posible. Aunque es muy rico en información, la idea es que aprenderás mucho sobre estos personajes al comenzar en medio de los eventos a medida que avanzan hacia adelante».

Por papel crítico, la Campaña 4 verá al elenco «atravesar el nuevo mundo de Aramán en un enfoque al estilo de West Marches para el juego donde la historia se desarrolla a través de las perspectivas de tres tablas rotativas distintas: los soldados valientes, los buscadores vigorosos y los esquemas velados. A medida que su camino convergen, se profundizaremos en el mundo y lo que se esfuerzan por la dios y las graves y las gigantes de la dios de la suciedad de la suciedad de los dioses y las graves. El espíritu de las sagas épicas que recuerda a ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Juego de Tronos’ «.

Aunque el papel fundamental ha sido seleccionado con sus burlas de arte de personajes y sugerencia de la trama antes del estreno de la Campaña 4 en Beacon.tv, así como con el papel crítico de YouTube y los canales de Twitch el 2 de octubre. Mercer dijo que se revelará mucho más arriba.

«Hay una buena cantidad de misterio profundo, muy rápido. Misterio muy profundo con apuestas personales en todos los ámbitos», dijo Mercer, quien es director creativo de Critical Rol Productions. «En cuanto a los pilotos para una historia de larga duración, es bastante sólido y bastante denso de una manera realmente emocionante, donde incluso como jugadores, nos pusieron desprevenidos cuando fue nuestro turno de venir a la mesa, porque estábamos muy entusiastas con las escenas de los otros jugadores. Somos tan fanáticos de la historia como la historia, así que definitivamente podemos esperar esa intensidad en los momentos. Comienza con la amistad, intensamente, a veces, así que espero con ansias esas cosas buenas «.

El elenco de la Campaña 4 incluye en una mezcla de viejos y nuevos rolers críticos, incluidos Mercer, Ray, Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Sam Riegel, Travis Willingham, Luis Carazo, Robbie Daymond, Aabria Iyengar, Whitney Moore y Alexander Chard.

Entre los novatos se encuentra Moore, quien se ha visto abrumado al ver a los fanáticos del rol crítico frenesí (conocido como «criaturas») ya se encuentran antes de que salga el primer episodio.

«Ha sido tan loco ver la recepción de los personajes. Quiero decir, ya hemos visto cosplays. Ha sido tan salvaje», dijo Moore. «Y para mí, esa ha sido una de las partes más gratificantes es saber que esta es una comunidad de artistas, y que nuestros pequeños cerebros y las cosas que estamos haciendo y jugando un juego inspiran a otras personas a hacer arte. Es la mejor sensación del mundo».

En cuanto a los jugadores básicos, aunque sin duda será un ajuste ir al formato de las mesas rotativas y agregar a tantos más miembros del elenco para la campaña, las adiciones adicionales son muy bienvenidas, dijo el miembro del reparto de papel crítico original, Sam Riegel.

«Ha sido muy emocionante para la gente original de los ocho roles críticos, porque durante los últimos 10 años, hemos tenido un hilo de texto entre los ocho de nosotros, donde hemos estado compartiendo fan art y cosplay y memes y gifs y todo tipo de cosas que las criaturas han hecho sobre las tres campañas», dijo Riegel. «Y todavía nos encanta compartirlo el uno con el otro. Y ahora ese hilo de texto es 14 personas grande, y es muy emocionante para nosotros ver a la nueva gente que se mueve tan fuerte como lo que somos sobre cada pequeña teoría de fanáticos y pieza de envío y fanático de los fanáticos que hemos visto hasta ahora».