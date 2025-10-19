Vista de la redada en una fiesta de sexo gay en el hotel Surabaya, 34 hombres arrestados desnudos

SurabayaVIVA – Orgía homosexuales De Hotel Allanada en Midtown Residence, Surabaya. El allanamiento se llevó a cabo el domingo 19 de octubre de 2025, temprano en la mañana.

Al respecto, la policía también se pronunció. Así lo confirmó la jefa de policía de la ciudad de Gran Surabaya, Samapta, la comisionada adjunta de policía, Erika Purwana Putra.

«Asegurar fiestas entre personas del mismo sexo en hoteles», dijo cuando se confirmó, el lunes 20 de octubre de 2025.



Redada en fiesta de sexo gay en Surabaya Foto : Muelle. policía de surabaya

En el allanamiento hubo decenas de hombres arrestados. En total son 34 personas. Estas decenas de personas estaban formadas por invitados y organizadores del evento tabú.

«Un total de 34 personas (fueron arrestadas)», dijo.

Aun así, no ha dicho nada más sobre este incidente. Dijo que todavía se están examinando intensamente a decenas de personas. Fueron trasladados al Cuartel General Polrestabes Surabaya.

«Lo llevamos a la jefatura de policía de Surabaya», dijo de nuevo.

Mientras tanto, en el video de los allanamientos recibidos aparecen decenas hombre Los detenidos estaban desnudos cuando se llevó a cabo el allanamiento. Todos estaban desnudos sin un solo hilo adherido a sus cuerpos.

Decenas de hombres sólo pudieron inclinar la cabeza cuando fueron atrapados en el ataque. Luego les pidieron que se vistieran y luego las autoridades parecieron grabarlos uno por uno. Después de eso, se los llevaron.