Visite Wamena, Ministro del Interior, garantice la ubicación del Centro de Gobierno Provincial de Papua Mountain

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian hizo una visita de trabajo a Wamena, Jayawijaya Regency, Montañas de PapuaMartes (21/12/2025). Durante la visita, el Ministro de Asuntos Interiores junto con el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait revisó el Papua Mountain Center Center (KIPP) ubicado en el área de Monte Milk, Wamena.

Acompañando al Ministro de Asuntos Interiores, Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Ribka Haluk junto con otros funcionarios relacionados. Durante la visita, el Ministro del Interior confirmó desarrollo En la provincia de Papua, las montañas corren según el plan. Él y su séquito también fueron testigos de las etapas del desarrollo marcadas por la visibilidad de equipos pesados que habían estado operando.

En sus comentarios, el Ministro de Asuntos del Interior explicó que el viaje de desarrollo en la nueva región autónoma (DOB) de Papua había estado sucediendo durante mucho tiempo. La política nació en base a las aspiraciones de la gente de Papua que quería la división en Papua, incluso en las montañas de Papua. Además, se sabe que la región de Papua es muy amplia.

«Bueno, por lo tanto, el área es muy amplia. La población es cinco millones de una isla Papua. Imagínese con Java, un tercio de la isla de Papua es de 150 millones», dijo el Ministro de Asuntos Interiores.

El Ministro del Interior dijo que al comienzo de la planificación, la determinación de Kipp había ocurrido dinámica entre las tribus en las montañas de Papua. Sin embargo, se puede superar adecuadamente para que ahora se haya determinado que Kipp está en el área de la leche de montaña. Más tarde, las agencias gubernamentales verticales se colocarán en la región de Wouma, Walesi, Wamena.

«Bueno, hoy soy honesto, muy agradecido y feliz porque tú [Gubernur Papua Pegunungan] ya tomé una decisión. E incluso ejecutado al comenzar la preparación de la tierra. Esto es claro y limpio, señor «, continuó el Ministro del Interior.

Sugirió, para acelerar el desarrollo, el gobierno provincial de las montañas de Papua podría coordinarse con el gobierno central. Además, también pueden coordinar con el viceministro de Ribka Haluk para continuar a las filas de otros ministerios/instituciones.

«Esperamos que cuando se haya hecho, comience, así que espero que el próximo año esté terminado», dijo.