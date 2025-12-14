Visite PT TIMAH, la Comisión XI de la Cámara de Representantes destaca la contribución de los recursos naturales y las cuestiones de superposición de tierras

Jacarta – La Comisión XI de la RPD realizó una visita de trabajo específica a PT TIMAH Tbk en Griya Timah, Pangkalpinang, sábado 13 de diciembre de 2025.

Esta visita se centró en revisar roles estratégicos Recursos naturales (SDA) para aumentar los ingresos estatales y el bienestar comunitario en las zonas productoras.

El grupo, que estaba dirigido directamente por el presidente de la Comisión

Mukhamad Misbakhun enfatizó que esta visita tiene como objetivo conocer la contribución de PT Timah Tbk al país, especialmente en forma de impuestos y regalías de acuerdo con el tema de la recesión, es decir, «Contribución de los recursos naturales a la prosperidad de las comunidades locales».

«Queremos evaluar en qué medida la comunidad siente los beneficios de las áreas productoras de recursos naturales. Según la explicación de la administración, PT TIMAH Tbk ha tomado medidas estratégicas, no solo para aumentar la contribución del estado sino también para llevar a cabo asignaciones gubernamentales y rehabilitación tierra después de la minería», dijo Misbakhun.

Sin embargo, Misbakhun señaló que había una serie de desafíos operativos que debían resolverse de inmediato para poder maximizar la contribución de la empresa.

En respuesta a esto, el director adjunto del PT TIMAH Tbk, Harry Budi Sidharta, reveló que uno de los principales obstáculos enfrentados fue la cuestión de superposición tierra.

Aunque PT TIMAH Tbk posee el 80 por ciento de los permisos comerciales mineros (IUP) en Bangka Belitung, la optimización de las reservas a menudo se ve obstaculizada por fricciones con otros sectores.

«Seguimos intensificando la exploración para aumentar las reservas. Sin embargo, la cuestión de la superposición de los IUP con otros sectores es un desafío en sí mismo. Esperamos el apoyo de la RPD RI para que este problema pueda resolverse y optimizar los IUP de las empresas», concluyó Harry.